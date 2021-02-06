Фотограф Дмитрий Марков выставил на благотворительный аукцион свой снимок, сделанный в отделе полиции в Москве

Фотограф Дмитрий Марков, которого задержали во время протестов у здания Мосгорсуда 2 февраля, выставил на благотворительный аукцион единственный подписанный отпечаток фотографии из отдела полиции в Москве. На снимке запечатлен силовик, который сидит на фоне портрета президента Владимира Путина. Сейчас эту фотографию называют символом начала 2021 года.