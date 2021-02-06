Фотограф Дмитрий Марков выставил на благотворительный аукцион свой снимок, сделанный в отделе полиции в Москве

Фотограф Дмитрий Марков, которого задержали во время протестов у здания Мосгорсуда 2 февраля, выставил на благотворительный аукцион единственный подписанный отпечаток фотографии из отдела полиции в Москве. На снимке запечатлен силовик, который сидит на фоне портрета президента Владимира Путина. Сейчас эту фотографию называют символом начала 2021 года.
Вырученные средства Марков переведет правозащитным организациям «ОВД-Инфо» и «Апология протеста». Стартовая цена снимка — 10 тысяч рублей, однако за него уже готовы отдать более 200 тысяч рублей. Аукцион завершится завтра, 7 февраля, в 12:00.
Добавим, что Дмитрий Марков — российский фотограф-документалист и волонтер. В своих работах он показывает, как живет российская провинция.
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