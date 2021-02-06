«Чтобы устоять на ногах»: «Ночлежка» объявила сбор костылей, тростей и ходунков

Благотворительная организация «Ночлежка» начала собирать костыли, трости и ходунки для своих клиентов в Петербурге и Москве. Об этом сотрудники организации сообщили в социальной сети «ВКонтакте».
«К нам часто обращаются люди, которым тяжело ходить. Мы будем рады принять любые исправные костыли и трости. Специалисты Консультационной службы выдадут их пожилым и травмированным людям», — говорится в посте.
Вещи можно приносить в любой день с 9 до 21 часа по адресу Боровая, 112б (вход с Расстанной, 1). Также в «Ночлежке» поблагодарили людей, которые помогли собрать термосы для бездомных. В Петербурге получили 417 термосов и термокружек, а в Москве — 308.
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