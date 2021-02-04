Данные о местоположении абонентов в России выведут из-под охраны тайны связи

Сейчас координаты абонентских устройств являются тайной — операторы сотовой связи в России обязаны обеспечивать ее соблюдение. Получить данные можно по решению суда, однако в некоторых случаях операторы все-таки могут их предоставить — в том числе органам, занимающимся оперативно-розыскной деятельностью. Как отметил замглавы Минцифры Олег Иванов, это не всегда происходит быстро, а в случае с поиском пропавших людей «счет идет на часы».

«Ежегодно в стране теряются десятки тысяч людей. Для их поиска привлекаются как ресурсы федеральных органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, так и поисковые общественные организации и операторы связи», — приводит РБК его слова.

Проект поправок в закон «О связи» разработан Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и уже направлен на рассмотрение в «заинтересованные ведомства» — в том числе в ФСБ и Минэкономики. После согласования проект будет представлен на общественное обсуждение. В случае его принятия госорганы, ведущие оперативно-разыскную деятельность, смогут получить эти данные по запросу без решения суда.

Напомним, в 2019 году крупнейшие операторы сотовой связи в России подключились к проекту по поиску пропавших людей. Помощь осуществляется путем рассылки сообщений с приметами тем абонентам, которые находились в районе, где разыскиваемого видели в последний раз.