В Мурино 22-летняя девушка выпала из окна. Близкие погибшей подозревают сожителя, который до этого избил ее в лифте

Инцидент произошел в ночь с 24 на 25 января. Как рассказали в соцсетях ее друзья, в полиции сначала решили, что девушка совершила суицид. Однако в день ее смерти мужчина, с которым она была в отношениях, избил пострадавшую в лифте. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как подозреваемый сначала пнул девушку у лифта, а после ударил кулаком по лицу.

По словам подруги погибшей, эту запись запросили родители и родственники девушки, которые не поверили в версию с самоубийством. Также она добавила, что на балконе был найден клок волос, а Алексей не сразу позвонил в скорую. Первым делом он связался со своей мамой, убрался в квартире и выкинул мусор.