Каждый день у Петропавловской крепости купаются десятки людей. Зачем они это делают? Объясняют сами моржи

Вячеслав Мякушенко

41 год

Занимается строительством, организует спортивные соревнования

«Стаж моржевания у меня — с 2005 года. После погружения в холодную воду испытываешь то, что не чувствуешь больше нигде — прилив радости, счастья. Это гормональная реакция организма на стресс. Тело понимает, что может умереть, и начинает помогать тебе пережить смерть — выделяет серотонин, эндорфин, окситоцин.

Если я с утра искупался, то у меня день проходил лучше — увеличивается количество ресурса. Вы на чем хотите ездить — на Range Rover или «Запорожце»? Купанием вы добавляете своему телу лошадиных сил, объема двигателя. Это может выражаться в чем угодно — творчестве, делах, спорте.

У нас есть сообщество «Дерзкие моржи», всего в нем около 700 участников, 200 — активных. Мы занимаемся популяризацией закаливания, здорового образа жизни. Я написал книгу о закаливании для начинающих «Холодная вода».

К сожалению, здесь на Петропавловке у нас нет оборудованного места — на центральном месте петербургского моржевания люди переодеваются на голой земле.