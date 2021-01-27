Каждый день у Петропавловской крепости купаются десятки людей. Зачем они это делают? Объясняют сами моржи

На днях по случаю крещения петербуржцы вновь окунались в ледяную воду. Однако несколько сотен людей делают это у Петропавловской крепости каждый день — вне зависимости от погоды и дня недели. Утром обычного понедельника редактор рубрики «Город» «Собака.ru» решила убедиться в этом — и поговорила о пользе зимнего плавания с теми, кого встретила. А также обсудила с врачом, могут ли такие купания быть вредны.
Олег Нестеренко
29 лет
Инструктор по кайтсерфингу
«Почему мы плаваем? Это счастье, это удовольствие. После холодной воды чувствуешь прилив любви, энергии. Можно сесть за руль — тебя будут подрезать, застрянешь в пробке, а у тебя в ответ не будет никакой агрессии. Холодная вода — это второе солнце, здесь, на севере, нельзя отказывать себе в таком счастье.
Мы купаемся, не потому что любим холод — мерзнуть никому не нравится. Для нас важны последствия купания. Я на самом деле мерзляк, обычно мне тяжело согреться. Но отказаться от проруби не могу — купаюсь уже третий год. Первый год на меня снисходили такие благодати! Пруха — каждый день. Сейчас, конечно, эффект не такой сильный.
Начал я с холодного душа, потом перешел на ледяную ванную, а потом нашел «ВКонтакте» группу «Невские моржи» — и узнал, что, оказывается, у Петропавловской крепости люди купаются каждый день. И люди, которые сюда приходят, сильно заряжают.
Главное для начинающего — сделать все за семь секунд. Столько времени должно пройти от касания пятками холодной воды до погружения с головой. А окунаться обязательно нужно с головой — здесь находятся все рецепторы, которые сигнализируют организму о том, что пора включить защиту. За такое короткое время тело не успеет замерзнуть — важно быстро снять одежду и также быстро надеть ее обратно, в первую очередь — шапку. А еще окунаться нужно строго один раз. Бывает, что хочется сразу занырнуть снова, но тогда тело восстановится только через сутки. Время пребывания в воде можно плавно увеличивать: в этом зимнем сезоне я начал с трех секунд, а вчера купался восемь минут. В прошлом году дошел до 15 минут — но я прихожу сюда строго каждый день».
Вячеслав Мякушенко
41 год
Занимается строительством, организует спортивные соревнования
«Стаж моржевания у меня — с 2005 года. После погружения в холодную воду испытываешь то, что не чувствуешь больше нигде — прилив радости, счастья. Это гормональная реакция организма на стресс. Тело понимает, что может умереть, и начинает помогать тебе пережить смерть — выделяет серотонин, эндорфин, окситоцин.
Если я с утра искупался, то у меня день проходил лучше — увеличивается количество ресурса. Вы на чем хотите ездить — на Range Rover или «Запорожце»? Купанием вы добавляете своему телу лошадиных сил, объема двигателя. Это может выражаться в чем угодно — творчестве, делах, спорте.
У нас есть сообщество «Дерзкие моржи», всего в нем около 700 участников, 200 — активных. Мы занимаемся популяризацией закаливания, здорового образа жизни. Я написал книгу о закаливании для начинающих «Холодная вода».
К сожалению, здесь на Петропавловке у нас нет оборудованного места — на центральном месте петербургского моржевания люди переодеваются на голой земле.
В советское время здесь неподалеку был клуб моржей, где собирались сотни человек. В СССР закалка и спорт шли рука об руку, а потом об этом забыли. Мы спрашивали в университете физкультуры имени Лесгафта, почему спортсмены больше не закаляются, нам сказали, что нет доказательной базы. Та, что была в Союзе, уже устарела, а новых исследований не проводится. Мы решили провести их сами вместе с Лесгафта и СПбГУ. Также совместно с петербургской федерацией зимнего плавания мы выступаем за то, чтобы зимнее плавание сделали официальным видом спорта.
27 февраля состоится общероссийский моржеслет на Крестовском острове. Мы составили карту сообществ моржей страны — в нее вошло больше ста клубов. Всех приглашаем приехать к нам. Пройдут соревнования по зимнему плаванию: на Гребном канале будет 50-метровая прорубь на четыре дорожки. Также состоится финал конкурса красоты «Я моржиня».
Чтобы вести такой образ жизни, нужно не злоупотреблять вредными привычками. Организм, ослабленный табаком или алкоголем, может просто не справиться. А вообще, если у вас нет никаких серьезных заболеваний, можно смело начинать моржевать. Главное — раздеться, погрузиться и выйти из воды очень быстро».
Регина Долгих
41 год
Предприниматель
«Моржую я первую зиму. Мое детство прошло в Советском Союзе, тогда закалка была развита — я помню отца, который обтирался снегом, людей, которые выбегали обливаться после бани. Это все воспринималось в порядке вещей, помню, как бегала с утра по сугробам зимой босиком. Но чтобы начать моржевать в сознательном возрасте, нужна компания, иначе это занятие выглядит странно. Я познакомилась со Славой (Мякушенко — прим. ред.), и он привел меня сюда.
Здесь собираются очень разные люди: есть «цветы жизни», есть солидные бизнесмены. Всех объединяет смелость, ответственность за себя и свою жизнь, желание жить радостно и получать кайф от простых вещей. Холодная вода разрушает социальные границы, все общаются на равных. Людям здесь я доверяю — когда выходишь из проруби, чувствуешь химический вау-эффект, здесь человек не может соврать. Теплые объятия, радость встречи здесь по-настоящему искренние. Поэтому мне это сообщество понравилось. Помимо купания, мы ходим в походы, выезжаем за город. Для меня все это тоже было необычно — из пятизвездочных отелей я переехала в палатку. Но это классно!
Регулярно возникают вопросы о чистоте воды. Я сама набрала воду и отнесла в лабораторию — она соответствует СанПиНам, потому что обновляется из Ладоги. Место у Петропавловки подходит для купания — люди делают это десятилетиями, и все с ними в порядке.
В ноябре у нас был моржезачет, вода была около +4 градусов, я плыла 65 метров. Для меня это было сложно. Когда осталась одна треть дистанции, начала слабеть. Но когда вышла, почувствовала, будто перешла на следующий уровень — изменилось качество жизни. При этом я никогда не была спортсменкой, у меня за плечами музыкальная школа и философский факультет. Поэтому я уверена, что так может каждый — в этом нет геройства.
В Петербурге несколько разных сообществ моржей — в Купчино, Озерках, на Охте, в Пушкине. Но исторически сложилось, центр находится именно у Петропавловки, здесь купались и в Блокаду, и в войну. Сейчас здесь плавают с шести утра и до самого вечера, люди идут целый день. Мы надеемся, что у нас получится наладить диалог с администрацией крепости, чтобы организовать хотя бы удобные раздевалки. Ведь моржи Петропавловки — это такая же фишка города, как эрмитажные коты».
Мария Скорая
34 года
Специалистка по элитной недвижимости
«Я моржую с 10 лет. Родилась на Волге, зимы у нас там были крепкие — минус 30. Зимним плаванием увлекалась моя тетя — с ней начала и я. Родители против не были, один раз только папа мне запретил купаться, когда я заболела — вот это я страдала. Но через два дня уже вернулась в речку. Такое детство дало мне серьезную силу в жизни.
Купание рождает чувство радости — это яркий всплеск чувств и эмоций, прилив энергии и сил, единение и любовь. Со стороны выглядит странно, но это, видимо, химический процесс, плюс радость преодоления. Все тело начинает быстрее двигаться. Сейчас я купаюсь где-то раз в неделю, но, думаю, буду делать это почаще — хочется. Иногда я сомневаюсь, идти ли на какое-то мероприятие, а в прорубь я хочу всегда».
Геннадий
52 года
Слесарь
«Моржеванием я занимаюсь около трех лет, а с самого детства увлекаюсь парусным спортом. Купание в холодной воде добавляет мне выносливости. Плавать мне нравилось всегда, и я решил делать это круглый год — 360 дней в году. Не пью, не курю и вегетарианец. После купания чувствую себя великолепно, будто летаю, я абсолютно здоров, на турнике мне нет равных, не боюсь ни ковида, ни каких-то других заболеваний. Но главное — это добавляет жизнерадостности.
Также здесь я ценю общение: трудно представить, что какой-то негативный, неблагостный человек встанет рано утром и придет окунаться в прорубь. Большинство здесь — оптимисты. Аудитория широкая: от 18 до 80, есть бабушка, которой 86, она приходит каждый день. Многие — вегетарианцы.
Петропавловка — место уникальное, здесь люди купались даже в Блокаду. Купаются моржи и в других районах — в Озерках, на Парке Победы, в Купчино. Несмотря на то, что поддержки от общества мы не получаем, организация наша развивается. Я пытался приобщить к моржеванию коллег, но ничего не получилось — это же нужно совершать усилие. А я это усилие совершаю, потому что очень себя люблю».
Ольга Кузнецова
Заведующая кафедрой семейной медицины ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор
«Это развлечение распространено не только в России, но и в Скандинавии и Северной Европе. Есть даже международная ассоциация зимнего плавания. Но очень важно, как этим заниматься. Для нетренированного человека купание в ледяной воде может привести к холодовой травме, спазму сосудов в головном мозге, потере сознания и даже остановке сердца. Противопоказано моржевание для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хронической обструктивной болезнью легких и острыми респираторными заболеваниями. Строго запрещено купаться в холодной воде в состоянии алкогольного опьянения. Нельзя начинать моржевать в пожилом и раннем детском возрасте.
А теперь о положительных эффектах. Такая тренировка сосудов приводит к выбросу гормонов: адреналина, кортизола. С этим связано ощущение бодрости, живости, повышенной энергии после выхода из воды. У моржей реже бывает плохое настроение, ниже риск депрессии. Занятие этим видом спорта приводит к улучшению защитных сил организма, иммунитета.
Но начинать заниматься моржеванием нужно постепенно — сначала обливаться водой комнатной температуры, потом — холодной, потом — ледяной, и только после этого переходить к погружению. Первое погружение не должно продолжаться дольше минуты, это уже большая нагрузка на организм, потом это время можно постепенно увеличивать. Тренированные спортсмены могут выдерживать в холодной воде до получаса.
Заниматься погружением только в Крещение или ради разовой демонстрации своей удали — это скорее вредно. Полезно это может быть, если делать все с умом и регулярно. Неопытному человеку нельзя окунаться с головой, нужно надеть шапочку. Раздеваться лучше снизу, оставляя грудную клетку в тепле как можно дольше. После выхода из воды стоит растереться большим мягким полотенцем, но не до повреждения мягких тканей, быстро одеться в теплое и выпить чаю».
Фото: Михаил Вильчук, Зинаида Вильчук
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.