UPD: пожарная сигнализация в Вестминстерском дворце сработала по ошибке

Сегодня, 24 января, в здании Вестминстерского дворца, где находится британский парламент, сработала пожарная сигнализация. Об этом пишет газета Daily Express.
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Фото: Википедия
Выяснилось, что пожарная сигнализация сработала по ошибке. «Пожарные прибыли на место в связи с сообщениями о дыме [над дворцом], но, как оказалось, это была ложная тревога. Это был всего лишь пар с крыши», — рассказали ТАСС в пожарной службе Лондона.
Ранее издание Daily Express сообщало о том, что над дворцом заметили столб черного дыма. Предполагалось, что здании произошел пожар.
Вестминстерский дворец располагается в лондонском районе Вестминстер, в нем проходят заседания Британского парламента. Архитектурный стиль здания — неоготика.
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