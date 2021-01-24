UPD: пожарная сигнализация в Вестминстерском дворце сработала по ошибке

Выяснилось, что пожарная сигнализация сработала по ошибке. «Пожарные прибыли на место в связи с сообщениями о дыме [над дворцом], но, как оказалось, это была ложная тревога. Это был всего лишь пар с крыши», — рассказали ТАСС в пожарной службе Лондона.

Ранее издание Daily Express сообщало о том, что над дворцом заметили столб черного дыма. Предполагалось, что здании произошел пожар.