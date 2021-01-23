Умер американский телеведущий Ларри Кинг

Американский ведущий и журналист Ларри Кинг скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщается в официальном аккаунте Кинга в Twitter.
January 23, 2021
Телеведущий умер в Лос-Анджелесе. Причина смерти пока неизвестна. Ранее, 2 января, стало известно о госпитализации Ларри Кинга. У него выявили коронавирус.
Ларри Кинг — известный тележурналист, ведущий ток-шоу Larry King Live и Larry King Now на сайте Hulu. Героями его программы были Стивен Хокинг, Фрэнк Синатра, Пол Маккартни, Барак Обама, Михаил Горбачев, Владимир Путин, Аль Пачино, Джек Николсон, Марлон Брандо, Леди Гага.
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