Роспотребнадзор предупредил россиян о нашествии тараканов. «Рыжего и усатого» ждать к февралю

По словам заведующей лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светланы Рославцевой, периодическая активизация тараканов является частью цикла размножения этих насекомых. Первое нашествие усатых россиянам стоит ждать в феврале, второе придется на летний период.

«Тараканам нужны места, где есть вода, чтобы отложить яйца. Среднее время развития таких яиц — примерно три месяца в зависимости от температуры. Очередное нашествие тараканов в многоквартирные дома и их массовое разведение приходится на февраль. Это первый пик в году, а второй будет летом», — рассказала специалист.

Чтобы защитить квартиры от проникновения в них тараканов, Рославцева советует перекрыть им основные пути. Первое, что можно сделать — поставить сеточки на вентиляционных отверстиях. Они есть на кухне, куда в основном и будут приходить тараканы, а также в ванной комнате.

Что касается специализированных средств уничтожения насекомых, то нынешняя популяция тараканов к ним устойчива. В том числе к пиретроиду — средства на его основе и распыляют, как правило, службы дезинфекции. «Результаты от этого не очень хорошие. Мы рекомендуем применять обычные пищевые приманки. К ним у популяции тараканов пока что нет высокой резистентности», — уточнила Рославцева.

Бонус! «Я веселый таракан, я бегу-бегу-бегу».