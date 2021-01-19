Знакомьтесь, Ангелина Голикова — она сняла фильм «Кресты», первую российскую документалку, вышедшую на Netflix

Как родилась идея фильма

Я много лет работала в студии моего отца, режиссера-документалиста Сергея Мирошниченко «Остров». В нулевые она выпустила документальный фильм «Георгий Жженов: русский крест» про великого актера, который 27 лет отсидел в тюрьмах и лагерях. Один из эпизодов картины снимался в «Крестах», я видела, как его делали, знала историю тюрьмы — то есть информация об этом месте у меня была.

Я живу в Москве, но с Петербургом у меня тесная связь: здесь живет моя сестра, отсюда мой муж, нашей семье принадлежал дом на Лиговке, который отобрали во время Революции. Я часто здесь бываю, и однажды, подъезжая к городу в «Сапсане», увидела большое красивое белое здание. Спросила у женщины, которая сидела рядом со мной: «Что это у вас за научный центр такой? Или больница?» Она ответила: «Вы что, это тюрьма "Кресты", ее строили 20 лет. Скоро исторические здания в центре освободят, а заключенные переедут сюда». Я как документалист поняла, что это исторический, уникальный момент, который терять нельзя. Доехав до Петербурга, позвонила нашему художественному руководителю и сказала: «Надо снимать». Подобного масштабного одновременного переезда такого количества заключенных в нашей стране не было лет 50. Тем более, это не колония, а следственный изолятор — там есть и опасные преступники, и те, кто еще не получил наказание, и те, кто только готовится к отправке в тюрьму.

Мы через продюсера ВГТРК Марию Финкельштейн связались со ФСИН, оказалось, что переезд состоится уже через месяц — для документального кино это невозможные сроки. Но мы собрали команду и поехали снимать реальную жизнь в старых «Крестах», переезд и интервью с героями в новых зданиях. Работа над фильмом длилась два года — конечно, это происходило не нон-стоп, а периодами.