Как одеваться и питаться зимой, чтобы не мерзнуть? Объяснил ученый

По словам ученого, чтобы чувствовать себя комфортно даже в самые лютые морозы, необходимо разобраться в процессах потери тепловой энергии. Правильно подобранная одежда изолирует от холода, а питание помогает организму обогреть себя самостоятельно, за счет внутренней энергии.

Одеваясь на улицу в морозную погоду, необходимо надеть два слоя одежды. Первый является базовым — это нательное термобелье, теплый свитер и шерстяные носки. Облачившись в них, тепло при контакте с холодными поверхностями уходить не будет, также впитается лишняя влага. Второй, внешний слой одежды — верхняя. Она должна быть непродуваемой и водонепроницаемой. Главная задача — защитить тело человека от теплопотерь, которые связаны с обдуванием холодным ветром. Одежда из современных материалов позволяет долгое сохранять тепло.

Важно, чтобы одежда была достаточно свободой — между ее слоями обязательно должен находиться воздух, который выполняет функцию теплоизолятора. «Одежда должна «дышать»: это важно для удаления лишней влаги, которую выделяет организм. Влажные одежда и воздух обладают повышенной теплопроводностью, и на морозе с ветром человек рискует замерзнуть быстрее», — приводит «Доктор Питер» слова Перминова.

Чтобы ноги на морозе не мерзли, особое внимание стоит уделить обуви. Лучше выбрать свободную обувь на толстой подошве и использовать стельки — синтетические или из натурального войлока, которые обладают низкой теплопроводностью.

Важную роль в комфортном самочувствии зимой играет питание — оно должно стать в этот период более калорийным и горячим. Горячее питье в мороз послужит дополнительным источником энергии и поможет согреться. А вот находиться в постоянном движении, чтобы согреться, плохая идея — к этому способу стоит прибегать только будучи уверенным, что человек скоро окажется в теплом помещении и получит горячую пищу.

«Многие в морозную погоду стараются быть в движении: быстрые сокращения и расслабления мышц способствуют переходу внутренней энергии в тепло. Но необходимо помнить, что интенсивные физические упражнения без дополнительного питания могут привести к быстрым потерям внутренней энергии тела. Если вы собираетесь находиться на морозе долго, то лучше ограничить движения до необходимого минимума и сохранить запасы внутренней энергии организма», — резюмирует ученый.