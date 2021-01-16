«Ночлежка» собирает проездные и жетоны на метро для бездомных

Жетоны принимают в приюте «Ночлежки» на Боровой, 112б (вход с Расстанной, 1) с 9 до 21 часа каждый день. Также жетон или пополненные проездные билеты можно оставить в копилке для пожертвований, которые расположены в разных заведениях по всему городу. Найти ближайшую копилку можно здесь.