«Ночлежка» собирает проездные и жетоны на метро для бездомных

Благотворительная организация «Ночлежка» объявила сбор проездных и жетонов на метро для своих подопечных. Об этом рассказали сотрудники организации в своем сообществе во «ВКонтакте».
«Дорога в проекты Ночлежки — большая проблема для многих наших клиентов. Поэтому мы снова и снова просим проездные и жетоны для людей, которые приходят к нам за помощью», — отмечается в посте. Сейчас запасы «почти на нуле», сообщили в организации.
Жетоны принимают в приюте «Ночлежки» на Боровой, 112б (вход с Расстанной, 1) с 9 до 21 часа каждый день. Также жетон или пополненные проездные билеты можно оставить в копилке для пожертвований, которые расположены в разных заведениях по всему городу. Найти ближайшую копилку можно здесь.
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