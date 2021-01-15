СМИ: стоимость услуг сотовой связи в России в 2021 году вырастет на 15%

О повышении стоимости услуг сотовой связи в России пишут «Ведомости». Рост цен связывают с выполнением новых нормативных требований — в частности закона Яровой, который предписывает хранить записи переговоров и переписку клиентов. Также в числе причин фактическое лишение операторов дохода от международного роуминга из-за пандемии коронавируса.

По мнению опрошенных изданием экспертов, в арсенале российских сотовых компаний есть множество инструментов для повышения цен. Например, в пакеты услуг могут добавить минуты, гигабайты, смс. Также платным может стать смс-информирование о пропущенных вызовах, а стоимость международных и междугородних переговоров может вырасти.

По оценке аналитика Mobile Research Group Сергея Потресова, в прошлом году стоимость услуг сотовой связи увеличилась почти на 10%. Агенство Content-Review оценивает дополнительные расходы и недополученную выручку на фоне пандемии коронавируса в 2020 году в 30 миллиардов рублей. Проверка ФАС в отношении всех четырех федеральных сотовых операторов также показала, что стоимость услуг связи в начале прошлого года выросла в среднем на 3,5%.

В настоящее время «Мегафон» оценивает актуальность действующих тарифов. В компании признают, что столкнулись с сокращением выручки в отдельные периоды 2020 года до 90%, а также спадом розничных продаж. Tele2 пока не планирует пересматривать тарифы. Представители «Вымпелкома» и МТС от комментариев отказались.