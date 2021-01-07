Конгресс США утвердил избрание Джо Байдена президентом США

Кандидат от демократов получил 306 голосов выборщиков, а Дональд Трамп набрал 232 голоса. Инаугурация Байдена должна состояться 20 января. По словам действующего президента, передача власти будет мирной.

«Несмотря на то что я полностью не согласен с результатами выборов и факты говорят в мою пользу, тем не менее 20 января произойдет упорядоченная передача власти», — процитировал заявление политика его помощник Дэн Скавино. Как считает сам Трамп, передача власти Байдену означает «конец величайшего первого срока в истории президентства».