Конгресс США утвердил избрание Джо Байдена президентом США

Конгресс США утвердил победу Джо Байдена на президентских выборах, несмотря на беспорядки и протесты. Об этом сообщает CNN.
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@joebiden
Кандидат от демократов получил 306 голосов выборщиков, а Дональд Трамп набрал 232 голоса. Инаугурация Байдена должна состояться 20 января. По словам действующего президента, передача власти будет мирной.
«Несмотря на то что я полностью не согласен с результатами выборов и факты говорят в мою пользу, тем не менее 20 января произойдет упорядоченная передача власти», — процитировал заявление политика его помощник Дэн Скавино. Как считает сам Трамп, передача власти Байдену означает «конец величайшего первого срока в истории президентства».
Результаты выборов должны были утвердить еще вчера, однако вмешались сторонники Трампа, которые взяли штурмом Капитолий. Так, из-за столкновений с полицией погибли четыре человека, свыше 50 человек были задержаны.
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