Статистика дня: 7% россиян не поддерживают идею об увеличении числа женщин-руководителей

С утверждением «Женщины должны быть чаще представлены в руководстве компаний» не согласились 3% опрошенных в США, Германии и Корее. В других странах негативно оценивают женщин на руководящих должностях от 1% до 2%.

Как оказалось, в России самая высокая доля людей, которые не согласны с идеей об увеличении числа женщин в руководстве компаний (7%). Также, по сравнению с жителями других стран, среди россиян больше тех, кто относится к этому утверждению нейтрально( 46%). Еще 14% респондентов из России отметили, что «в чем-то не согласны» с этим высказыванием. 23% россиян сказали, что в чем-то с этой идеей согласны, а полностью ее поддерживают 10% респондентов.

Лучше всего к женщинам-руководителям относятся в Бразилии, где вариант ответа «полностью согласен» выбрали 62% опрошенных. В Индии положительно оценили эту идею 48% опрошенных, в Таиланде — 38%. В целом по миру 60% респондентов поддерживают рост числа женщин на руководящих должностях.

При этом 32% участников опроса хотели бы видеть больше руководителей мужского пола. Чаще всего так отвечали в Таиланде (39%) и Индии (37%). В России с этим утверждением полностью согласны 14% и 21% «в чем-то согласны».

Еще 8% россиян категорически против идеи, что мужчин-руководителей должно быть больше. Это средний показатель по миру.