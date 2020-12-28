Врачи рассказали, как безопасно дарить деньги на Новый год в период пандемии

Как рассказала заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова, на деньгах коронавирус «сохраняется, если на них чихнуть». При этом если любые предметы — не важно, деньги это, упаковка или даже яблоко — «будучи загрязненными полежали несколько часов в сухом, хорошо проветриваемом, холодном месте, то количество вируса резко уменьшается и инфицирующая доза становится меньше, и в итоге вирус гибнет».

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов также отметил, что вирус «долго не может задерживаться» на поверхностях и неминуемо погибнет. По его мнению, дарить наличные деньги в период пандемии достаточно безопасно, но делать это нужно правилось. Например, убить вирус поможет мороз. «Если купюры, можно вынести на балкон, придавить камешком, а утром это точно будет безопасно. Главное, чтобы ветром не сдуло и подарок не перешел кому-то по наследству», — рассказал РИА «Новости» Жемчугов.

Напомним, еще весной Центробанк России рекомендовал банкам ограничить принятие и выдачу наличных денежных средств для контроля распространения коронавируса. Продолжительность жизни вируса на бумажном носителе составляет 3-4 дня, на пластиковых — до 9 дней. Однако «наличка» может задерживаться в банках до 14 дней с момента поступления — только таким образом кредитные организации получают «чистые» банкноты.