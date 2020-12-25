Россия стала третьей в мире страной по числу установленных камер видеонаблюдения

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные агенства TelecomDaily, на сегодняшний день в России действуют 13,5 миллионов видеокамер — по 93,2 штуки на каждую тысячу человек. Большая часть камер (58,7%) установлена в коммерческих организациях — для предотвращения краж и обеспечения безопасности. Еще треть (32,8%) камер установлена за государственный счет в школах, на дорогах, в госучреждениях и больницах. На физических лиц приходится только 8,5% всех установленных камер.

По числу установленных камер видеонаблюдения лидирует Китай с 200 миллионами камер, по 143,6 камеры на каждую тысячу человек. Второй страной в списке лидеров стали Соединенные Штаты Америки — 50 миллионов камер, по 152,8 камеры на каждую тысячу населения. Четвертое место после России заняла Германия (5,2 миллиона камер), пятое — Япония (5 миллионов). Также в лидерах Великобритания (5 миллионов), Вьетнам (2,6 миллиона), Франция (1,7 миллиона), Южная Корея и Австралия (по 1 миллиону). К облачному видеонаблюдению подключены не более 5% всех камер видеонаблюдения в мире.