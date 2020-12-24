Секс, кощунство и траты: ученые предсказали новые «ревущие 20-е» после пандемии коронавируса

Когда пандемия коронавируса завершится, человечество войдет в десятилетие новых «ревущих 20-х». Такой прогноз дает профессор Йельского университета Николас Кристакис, предсказывая повторение 1920-х годов — когда балом правили джаз, секс и траты, придя на смену страху перед «испанкой».
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Кадр из фильма «Великий Гэтсби», режиссер Баз Лурман, 2013
Человечество еще наверстает упущенное — как только это станет безопасным. «Во время эпидемий религиозность возрастает, люди становятся более воздержанными, они экономят деньги, избегают риска, и мы наблюдаем все это сейчас, как и сотни лет назад во время эпидемий», — приводит New Your Post слова Кристаксиса.
Скорее всего, привычки пандемии будут обращены вспять в 2024 году. Люди начнут «неустанно стремиться к социальному взаимодействию». Среди вероятных тенденций, которые ждут человечество через четыре года — сексуальное распутство, противоположность религиозности и экономический бунт.
По мнению Кристакиса, такой результат довольно предсказуем — пандемия хоть и в новинку для человека сегодня, но все-таки не является новым явлением в истории всего человечества. «То, что может показаться многим людям чуждым и неестественным, не ново для нашего вида — только для нас», — резюмирует он.
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