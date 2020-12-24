Секс, кощунство и траты: ученые предсказали новые «ревущие 20-е» после пандемии коронавируса

Человечество еще наверстает упущенное — как только это станет безопасным. «Во время эпидемий религиозность возрастает, люди становятся более воздержанными, они экономят деньги, избегают риска, и мы наблюдаем все это сейчас, как и сотни лет назад во время эпидемий», — приводит New Your Post слова Кристаксиса.

Скорее всего, привычки пандемии будут обращены вспять в 2024 году. Люди начнут «неустанно стремиться к социальному взаимодействию». Среди вероятных тенденций, которые ждут человечество через четыре года — сексуальное распутство, противоположность религиозности и экономический бунт.

По мнению Кристакиса, такой результат довольно предсказуем — пандемия хоть и в новинку для человека сегодня, но все-таки не является новым явлением в истории всего человечества. «То, что может показаться многим людям чуждым и неестественным, не ново для нашего вида — только для нас», — резюмирует он.