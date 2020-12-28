Как вытрезвители стали культурным кодом и скрепой СССР и России «нулевых»: от песен Высоцкого до фильмов Рязанова

Не хочется повторять банальную мысль, но придется: алкоголь — неотъемлемая часть русского культурного поля ( само собой: употребление алкоголя вредит вашему здоровью! — Прим. ред). И речь не о вульгарных анекдотичных стереотипах, согласно которым в России все пьют, не просыхая (во-первых, это давно не так, во-вторых, что вы скажете по поводу во-первых). Просто водка в литературе, кино и музыке — это больше чем вода со спиртом. Спросите у Венедикта Ерофеева или у великого дегустатора и писателя Владимира Сорокина.

Вот только алкоголь — явление комплексное, выходящее далеко за рамки бутылки и граненого стакана или бокала. Он породил слишком много культурных реалий, и одна из них - вытрезвители, которые еще пару недель назад казались чем-то винтажным, а теперь решением депутатов Госдумы вернулись в бытовой и культурный контекст.

Вытрезвитель — это как центральное отопление: самая настоящая фишка советской эпохи. Для тех, кто не вполне понимает, о чем речь. Вытрезвитель — это учреждение на стыке больницы и камеры предварительного заключения. Сотрудники милиции или дружинники отлавливали на городских улицах людей, находившихся в не самом трезвом состоянии (но и не в тяжелом) и отправляли их в специальные места, где их осматривал фельдшер и где они оставались до полного отрезвления.