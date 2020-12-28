Как вытрезвители стали культурным кодом и скрепой СССР и России «нулевых»: от песен Высоцкого до фильмов Рязанова

Иногда они возвращаются! Депутаты Государственной Думы в третьем чтении приняли закон, согласно которому власти регионов по своему усмотрению смогут открывать вытрезвители, медицинско-исправительные учреждения, канувшие в лету в 2011 году. Редакция «Собака.ru» изучила, как музыканты, кинорежиссеры и артисты воспевали место, в которое рисковал попасть каждый задержавшийся на вечеринке советский человек.
Не хочется повторять банальную мысль, но придется: алкоголь — неотъемлемая часть русского культурного поля ( само собой: употребление алкоголя вредит вашему здоровью! — Прим. ред). И речь не о вульгарных анекдотичных стереотипах, согласно которым в России все пьют, не просыхая (во-первых, это давно не так, во-вторых, что вы скажете по поводу во-первых). Просто водка в литературе, кино и музыке — это больше чем вода со спиртом. Спросите у Венедикта Ерофеева или у великого дегустатора и писателя Владимира Сорокина.
Вот только алкоголь — явление комплексное, выходящее далеко за рамки бутылки и граненого стакана или бокала. Он породил слишком много культурных реалий, и одна из них - вытрезвители, которые еще пару недель назад казались чем-то винтажным, а теперь решением депутатов Госдумы вернулись в бытовой и культурный контекст.
Вытрезвитель — это как центральное отопление: самая настоящая фишка советской эпохи. Для тех, кто не вполне понимает, о чем речь. Вытрезвитель — это учреждение на стыке больницы и камеры предварительного заключения. Сотрудники милиции или дружинники отлавливали на городских улицах людей, находившихся в не самом трезвом состоянии (но и не в тяжелом) и отправляли их в специальные места, где их осматривал фельдшер и где они оставались до полного отрезвления.
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Народный комиссар внутренних дел СССР Лаврентий Берия
Первые российские вытрезвители под ником «Приют для опьяневших» появились еще до Октябрьской революции, массовый характер их открытие приобрело в 1930-е. В Ленинграде первое место, где можно протрезветь, открылось в 1931 году по адресу улица Марата, 79. Чтобы понять всю брутальность этого явления, достаточно знать, что в 1940 году Лаврентий Берия вывел вытрезвители из ведения наркомата здравоохранения и передал их НКВД. Пожалуй, желание бродить по улицам нетвердой походкой в этот момент у многих исчезло.
Закрылись вытрезвители в 2011 году, в 2021-м они воскреснут. Нельзя сказать, что они оставили неизгладимый след в советской и российской культуре, но то, что без них она была бы чуть тусклее — неоспоримый факт.
Кино. Вытрезвитель как триггер Гундаревой и мотор Евдокимова
Главный фильм о вытрезвителях — комедия «А по утру они проснулись» 2003 года (режиссер Сергей Никоненко), сценарий которого написан по мотивам рассказов Василия Шукшина. Собственно, все действие фильма происходит именно в исправительно-медицинском учреждении. Восемь героев в исполнении российской актерской элиты (среди них, например, Александр Абдулов, Сергей Гармаш и Евгений Стычкин) просыпаются и вспоминают, как провели вчерашний день. Получился целый гайд по напиткам и их последствиям.
Именно вытрезвитель стал чеховским ружьем в лирической комедии «Осенний марафон» Эльдара Рязанова. Весь фильм герой Олега Басилашвили переводчик Бузыкин демонстрирует токсичную слабохарактерность, будучи неспособным ни сбросить с шеи бездарную коллегу, ни сделать уже наконец выбор между женой и любовницей. Супруга Бузыкина (Наталья Гундарева) до поры терпит похождения мужа, но точка кипения наступает, когда он рассказывает жене, как вытаскивал своего коллегу, датского профессора Хансена (в исполнении стильного восточногерманского журналиста Норберта Кухинке) из вытрезвителя. Ей кажется, что супруг опять врет, и она выскакивает из автобуса прямо посреди Пулковского шоссе.
Попадает в вытрезвитель и главный герой трагикомедии Георгия Данелии «Афоня» сантехник Афанасий Борщев. Правда, в сценарии лишь единожды, но судя по его стилю жизни, у Борщева была золотая клубная карта этого учреждения. Самое смешное, что исполнителю главной роли Леониду Куравлеву пришлось побывать в экранном вытрезвителе дважды. В 1983 году на экраны вышла назидательная комедия «Витя Глушаков, друг апачей», в которой герой Куравлева — самый натуральный алкоголик, которого спасает от окончательного падения на дно мечтательный школьник.
Наивно полагать, что вытрезвители просуществовали в советских кинореалиях, умерли и воскресли в жирные 2000-е. Корпоративный угар 1990-х, конечно, не мог обойти эту тему. И снова медвытрезвитель в роли нравственного триггера! В комедии «Про бизнесмена Фому» с Михаилом Евдокимовым в главной роли его герой, сельский механизатор Фома Дракин после очередной драки (какая тонкая игра слов со стороны авторов!) попадает к медикам и милиционерам, после чего решает встать на путь исправления и открыть свой бизнес.
Музыка. Эпика от Высоцкого и «Сектора Газа»
В авторской песне, в русском шансоне, роке, поп-музыке, да где угодно, алкоголя очень много. Речь, естественно, о содержимом песен, хотя. Нет, это уже другая история. А вот вытрезвители вдохновляли авторов не столь часто, но примеры есть.
Владимир Высоцкий сочинил целую поэму о приключении двух незадачливых пьяниц под названием «Милицейский протокол», которую можно даже признать рекламой вытрезвителей за такие строки:
Приятно все же, что нас здесь уважают.
Гляди, подвозят, гляди, сажают,
Разбудит утром не петух, прокукарекав,
Сержант подымет, как человека.
Нас чуть не с музыкой проводят, как проспимся.
Я рупь заначил — слышь, Сергей, — опохмелимся.
И все же, брат, трудна у нас дорога.
Эх, бедолага, ну, спи, Серега!
А вот самая народная российская рок-группа «Сектор газа» подошла к явлению медвытрезвителей с позиции, так сказать, back end. Трек «Мент» Юрий Клинских и компания посвятили сотруднику милиции, работающему в учреждении.
Диджитал: назад, к истокам
Пока все геймеры мира обсуждают игру Cyberpunk 2077, окунемся ненадолго в славные времена, когда игры покупались на CD-дисках в пиратских магазинах, а покупатели с дрожью вчитывались в системные требования на обложке. Понятно, что действие большинства игр разворачивается в далеком от советских и российских реалий мире, но один пример все же есть.
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Скриншот из игры Петька 6. Новая реальность
«Петька 6. Новая реальность» — шедевр от компании «Бука» 2005 года, основанный на бородатых даже тогда анекдотах про красного командира Василия Чапаева. Собственно, одна из миссий заключается в том, что Петька и Василий Иванович должны выбраться из вытрезвителя, куда их отправил главный злодей геймплея по кличке Хайнекен. Думаем, такую задачу в 2021 году придется решать и некоторым россиянам.
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