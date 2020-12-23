В России приняли еще один закон об иностранных агентах. Он касается некоммерческих организаций и информации в СМИ

В соответствии с изменениями в законе «О некоммерческих организациях», иностранным агентом может быть признана некоммерческая организация, которая участвует в политической деятельности в России и при этом получает финансирование или имущество от иностранных организаций или граждан.

Отдельный гражданин также может считаться иностранным агентом — в случае, если физическое лицо в интересах иностранного СМИ-иноагента создает и распространяет для широкого круга лиц текстовые, аудио и видеоматериалы, получая при этом поддержку из‑за рубежа.

Россияне, признанные иностранными агентами, обязаны подать уведомление о включении их в перечень иностранных агентов, а затем раз в полгода предоставлять отчет о своей деятельности и о тратах зарубежных средств.

Физические лица-иноагенты до прекращения своей деятельности как иностранный агент не смогут занимать должности на государственной и муниципальной службе, а также быть допущенными к государственной тайне.

Кроме того, поправки в законодательство обязывают СМИ маркировать материалы иностранных агентов — в том числе о политической деятельности. Обязанность маркировать информацию об иноагенте распространяется только на СМИ и никак не затрагивает блогеров или пользователей соцсетей.

«Материалы, издаваемые или распространяемые таким общественным объединением, в том числе с использованием средств массовой информации, должны будут сопровождаться указанием на то, что они произведены незарегистрированным общественным объединением, выполняющим функции иностранного агента», — уточняют в пресс-службе Госдумы.

Закон направлен на «усиление безопасности и защиту сувернитета России». «Предлагая пакет поправок, мы говорим: получаете деньги на вашу политическую деятельность из‑за рубежа — пожалуйста, зарегистрируйтесь в качестве иностранного агента и работайте, но при этом информируйте государственные органы и граждан России о том, в интересах какого государства вы действуете, какие политические мероприятия и акции планируете и проводите, как тратите деньги, выданные иностранными спонсорами», — говорит председатель Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.