В России восстановят систему вытрезвителей. За попадание в них попросят заплатить

Законопроект дает властям регионов России с 1 января 2021 года создавать платные медицинские вытрезвители. Они начнут появляться на на базе государственно-частного партнерства, что предоставляет регионам возможность взимать плату за услуги с людей, попавших в эти учреждения. Определит правила работы вытрезвителей и их деятельности правительство страны.

Как отмечает один из авторов законопроекта, депутат Александр Хинштейн, для всех регионов России будет установлена единая стоимость нахождения в вытрезвителе. При этом закон прямо не обязывает властей регионов создавать платные вытрезвители. По предварительной оценке, стоимость пребывания в вытрезвителе может составить в среднем 1,5 тысячи рублей за ночь. При этом точная цена будет устанавливаться каждым субъектом РФ.

Система вытрезвителей была ликвидирована в 2011 году в рамках реформы МВД. В Советском Союзе она также существовала — за попавших в вытрезвители взимали плату. «Сегодня сложилась ненормальная ситуация, когда после упразднения системы медвытрезвителей, входивших в систему органов внутренних дел, ничего другого взамен создано не было. И заверения о том, что такие учреждения появятся на базе системы здравоохранения, к сожалению, так и остались только на словах», — приводит ТАСС слова Хинштейна.

По словам Хинштейна, ежегодно от обморожения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, гибнут 10-12 тысяч человек, а рост «пьяной преступности» составляет более одной трети. «Это официальные данные МВД. И тот механизм, который мы предлагаем, дает возможность регионам создавать учреждения исходя из единых стандартов. Они [вытрезвители] действуют эффективно. Причем статистика прямо говорит о том, что в регионах, где созданы подобные центры, и уровень пьяной преступности снижается, и количество смертей в результате алкогольного опьянения также идет на спад», — отметил депутат.