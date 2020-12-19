Олег Тиньков рассказал о полной ремиссии после пересадки костного мозга. Он боролся с лейкемией больше года

Российский бизнесмен и основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков рассказал в Instagram о полной ремиссии после пересадки костного мозга. По словам Тинькова, ремиссия на кровяном уровне у него уже год, а сейчас появились результаты и на молекулярном уровне.
«Пришли молекулярные анализы костного мозга. Их делают очень долго, это самый точный анализ остаточного содержания клеток лейкемии в костном мозге. Еще 15 лет такой анализ наука не имела. Это называется MRD minimum residual disease. И у меня полная ремиссия теперь и на молекулярном уровне», — написал он. Как отметил Олег Тиньков, прошло уже 163 дня с момента пересадки костного мозга.
«Лейкемия — это наверное самая ужасная болезнь. Это не передать словами, я просто устал страдать, плакать и бояться, и в моменте полностью выхолощен», — поделился Тиньков. Он также напомнил о своих планах открыть фонд помощи взрослым, у которых обнаружили рак.
Напомним, в октябре прошлого года у Олега Тинькова диагностировали острую форму лейкемии. Все это время он боролся с болезнью и сопутствующей проблемой — он переболел новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Ранее он рассказывал об успешной трансплантации костного мозга и о стереотипах об этой процедуре.
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