Как спорить с людьми, с которыми вы не согласны? В Петербурге есть сообщество уличных эпистемологов — они знают (и поделились с нами!)

Все мы регулярно сталкиваемся с необходимостью спорить с людьми, с которыми не согласны — это могут быть родители, друзья или сосед по вагону метро. Часто в итоге такого спора все участники чувствуют себя неудовлетворенными или раздраженными: донести свою позицию не удалось, а разговор, кажется, только лишил сил. Но здесь на помощь приходит уличная эпистемология — благодаря этому методу из шумных и энергозатратных баталий спор превращается в комфортную и информативную беседу. «Собака. ru» узнала, что такое уличная эпистемология, кто занимается ею в Петербурге и опробовала метод на практике.
Уличная эпистемология как способ нахождения истины
Уличная эпистемология — это метод ведения бесконфликтного диалога, благодаря которому можно понять позицию собеседника, задуматься о логичности своих суждений и помочь человеку поразмыслить над тем, как он пришел к тому или иному мнению. Этот способ похож на «искусство нахождения истины» Сократа. Философ задавал своим собеседникам уточняющие вопросы вместо того, чтобы приводить бесконечное множество аргументов.
Как появилось движение «Уличная эпистемология»
Впервые термин «уличная эпистемология» употребил американский философ Питер Богоссян в своей книге «Евангелие от атеиста». Он выделил самостоятельную концепцию, основываясь на разделе философии – эпистемологии. Он уверен, что можно бесконфликтно общаться на злободневные темы с любым человеком, используя сократовские вопросы и проверяя надежность рассуждений и достоверность источников.
Важную роль в популяризации метода сыграл блогер Энтони Магнабоско — он разговаривает на улице с обычными людьми, соблюдая постулаты Питера Богоссяна, и записывает диалоги на видео.
В России уличную эпистемологию начали развивать москвичи Александр Али и Алиса Кузнецова. В Петербурге образовательный проект «Трава» проводил на эту тему серию встреч, но постоянных очных занятий по уличной эпистемологии не было.
В конце февраля 2020 года Вячеслав Михайлов совместно с Яной Лукиной решили развивать это движение в нашем городе. Правда, из-за пандемии им удалось провести всего два занятия офлайн, зато они продолжаются онлайн.
Как проходят практики уличных эпистемологов
Если на встречу приходят новички, сначала все знакомятся и делятся мнениями об уличной эпистемологии. Затем участники дискуссионного клуба разбиваются на группы. Для новичков опытный эпистемолог рассказывает о методе, приводит примеры и отвечает на вопросы. Затем группы переходят к практике и выполняют упражнения. Задания обычно направлены на отработку части разговора и всей беседы. Для проведения полноценного диалога ведущий ищет собеседника, у которого есть убеждение, и эпистемолога, которому было бы интересно поработать с этим тезисом. Два человека ведут 10-минутный диалог, ведущий выступает в роли наблюдателя, а потом дает обратную связь эпистемологу, оценивает содержание и форму проведения диалога, объясняет, какие вопросы были удачными, а какие — нет.
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Встреча уличных эпистемологов в Петербурге
Как вести диалог с человеком, с которым вы не согласны: пошаговая инструкция
- Наладить доброжелательный контакт и четко сформулировать убеждение
Собеседники должны представиться и завести непринужденный диалог. Затем необходимо сформулировать убеждение. Если собеседник не знает, что ему бы хотелось обсудить, нужно задать наводящие вопросы. Например, можно спросить: «О чем ты часто споришь?», «Что бы ты хотел изменить в мире?». Когда человек проговаривает тезис, переходим к следующему этапу.
- Определить понятие убеждения и границы его применимости
Попросите собеседника дать определение понятию. Например, есть тезис: «Компьютерные игры вредны». Спросите, что человек подразумевает под словом «вредны». Установите границы применимости убеждения, например, задайте вопрос: «Компьютерные игры вредны в каких случаях? Всегда или в особых условиях?» Когда появилось понимание, что представляет собой убеждение, в каких случаях оно работает, можно переходить к следующему шагу.
- Узнать степень уверенности
Узнайте, насколько человек уверен, что убеждение истинно. Предложите ему оценить степень уверенности по любой удобной шкале — например, от 1 до 10.
- Выяснить причины
Теперь нужно выяснить основную причину, почему человек считает именно так, узнать, что ему важно в этом убеждении, откуда оно появилось. Поинтересуйтесь, действительно ли эта причина является важной для собеседника с помощью вопроса: «Если мы уберем эту причину, повлияет ли это на уверенность в твоем убеждении?».
- Исследовать методы познания
На этом этапе диалога необходимо выяснить, насколько убедительны аргументы собеседника. Задайте человеку вопрос: «Работает ли та же самая логика по отношению к другим убеждениям?». Если нет, то, скорее всего, это ненадежный метод познания. Например, человек с детства верит в приметы, потому что его так воспитывали. Можно спросить: «Если с детства воспитывать человека с убеждением, что курение – это хорошо, это значит, что оно верное?»
Можно провести «тест стороннего наблюдателя», задав вопрос: «Если другой человек, используя точно такие же аргументы, приходит к иному выводу, как понять, кто больше прав?». Например, собеседник уверен, что алкоголь вреден для организма, исходя из своего личного опыта. Спросите у него: «Будет ли прав Петя, который, исходя из своего личного опыта, считает, что алкоголь положительно влияет на организм?». Собеседник может сказать, что Петя неправ. Тогда задайте вопрос: «Как же понять, кто из вас прав?».
Иногда люди не знают о существовании других аргументов. Тогда стоит поинтересоваться, хочет ли человек узнать иные доводы. Если да, то можно порекомендовать ему источники информации, скинуть ссылки на научные статьи.
Во время диалога можно проверить убеждение на фальсифицируемость. Задайте собеседнику следующие вопросы: «Как можно узнать, прав ты или нет? Что могло бы повлиять на твою уверенность?». Например, он считает, что если власти будут использовать смертную казнь в судебной практике, то преступлений станет меньше. Задайте вопрос, можно ли представить эксперимент, который покажет, что его мнение ошибочно. Если убеждение нельзя опровергнуть, значит оно бессмысленно. Например, убеждения, основанные на научных исследованиях, можно опровергнуть с помощью информации, полученной из новых научных работ.
- Проверить, изменилась ли степень уверенности
Узнайте, изменилась ли степень уверенности собеседника, для этого предложите оценить ее по удобной ему шкале.
- Провести анализ диалога
На заключительном этапе беседы можно провести «Идеологический тест Тьюринга»: своими словами рассказать позицию собеседника и узнать, верно ли вы его поняли. Применять тест необязательно, но он полезен для установления связи.
Когда метод не сработает?
Метод не стоит применять, если человек не хочет установить истину, если ему неинтересна тема, если убеждение нельзя проверить. «Если убеждение нельзя проверить, то лучше говорить не о нем, а о том, почему важно основываться на объективных фактах. Некоторые люди верят в бога, полагаясь на исторические свидетельства, а некоторые не могут привести доводы — с последними нет смысла это обсуждать», – объясняет петербургский эпистемолог Вячеслав Михайлов. Стоит аккуратно вести диалог, когда человек выстраивает смысл жизни вокруг обсуждаемого. Например, так может быть в случае с религией.
Где узнать больше об уличной эпистемологии?
Полезны будут книга Питера Богоссяна «Евангелие от атеиста», каналы на YouTube Энтони Магнабоско и «Виват Сократ», статьи на сайте streetepistemology.ru.
Личный опыт редакции
Совместно с петербургским эпистемологом Вячеславом Михайловым «Собака.ru» испытала метод на практике.
Эпистемолог: Что бы ты хотела изменить в мире?
Корреспондентка «Собака.ru»: Я считаю, что власти должны уделять больше внимания волонтерам.
Э: Что ты подразумеваешь под «уделять больше внимания»?
К: Оказывать финансовую и информационную поддержку.
Э: Всем волонтерам или отдельной группе?
К: Всем волонтерам, имеющим благие намерения.
Э: Если государство будет спонсировать волонтеров, к чему это приведет?
К: Если государство будет спонсировать волонтеров, это улучшит жизнь людей.
Э: Насколько ты уверена, что если власть будет предоставлять такие ресурсы волонтерам, то жизнь людей улучшится?
К: 7 из 10.
Э: Почему ты так считаешь?
К: Исходя из личного опыта.
Э: Что приходится на 30 процентов неуверенности?
К: Нет исследований, подтверждающих это.
Э: Например, в рамках города в течение одного года власти бы спонсировали волонтеров. По окончанию эксперимента мы бы измерили благосостояние людей в этом городе. Это могло бы показать эффективность таких мер? Это бы повлияло на твою позицию в большую или меньшую сторону?
К: Да.
Э: Есть ли минусы у подхода, который ты предлагаешь?
К: Да. Есть риски, что финансовая помощь не дошла бы до волонтеров.
Э: Могут ли быть альтернативы в плане финансирования, которые могут быть более эффективны, чем те меры, которые предлагаешь ты?
К: Да, например, социальные пакеты для определенных слоев населения, но есть вероятность, что такая помощь тоже не будет оказана в полной мере. Это было бы лучше с точки зрения гарантированного выполнения обязательств государством, но с учетом текущих реалий, рисков, способ тоже может быть неэффективным.
Э: Что важно для тебя в этом убеждении?
К: Для меня важно, чтобы окружающие люди жили лучше.
Э: Ты задумывалась о том, что государство уже оказывает поддержку, но она может не доходить по каким-то причинам, как ты говорила? Может имеет смысл попробовать контролировать исполнительные органы?
К: Да, я задумывалась. Считаю, что это хорошая идея.
Э: Вернемся к твоей степени уверенности. Как ты думаешь, достаточно ли твоего личного опыта, чтобы быть уверенным на 70 процентов в том, что оказания государством помощи волонтерам действительно оптимальное решение для улучшения благосостояния граждан?
К: Думаю, что степень уверенности стоит понизить, поскольку необходимы дополнительные аргументы в пользу этого утверждения. Например, эксперимент или научная статья.
Текст: Мария Агафонова
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