Как спорить с людьми, с которыми вы не согласны? В Петербурге есть сообщество уличных эпистемологов — они знают (и поделились с нами!)

Как вести диалог с человеком, с которым вы не согласны: пошаговая инструкция

Наладить доброжелательный контакт и четко сформулировать убеждение

Собеседники должны представиться и завести непринужденный диалог. Затем необходимо сформулировать убеждение. Если собеседник не знает, что ему бы хотелось обсудить, нужно задать наводящие вопросы. Например, можно спросить: «О чем ты часто споришь?», «Что бы ты хотел изменить в мире?». Когда человек проговаривает тезис, переходим к следующему этапу.

Определить понятие убеждения и границы его применимости

Попросите собеседника дать определение понятию. Например, есть тезис: «Компьютерные игры вредны». Спросите, что человек подразумевает под словом «вредны». Установите границы применимости убеждения, например, задайте вопрос: «Компьютерные игры вредны в каких случаях? Всегда или в особых условиях?» Когда появилось понимание, что представляет собой убеждение, в каких случаях оно работает, можно переходить к следующему шагу.

Узнать степень уверенности

Узнайте, насколько человек уверен, что убеждение истинно. Предложите ему оценить степень уверенности по любой удобной шкале — например, от 1 до 10.

Выяснить причины

Теперь нужно выяснить основную причину, почему человек считает именно так, узнать, что ему важно в этом убеждении, откуда оно появилось. Поинтересуйтесь, действительно ли эта причина является важной для собеседника с помощью вопроса: «Если мы уберем эту причину, повлияет ли это на уверенность в твоем убеждении?».

Исследовать методы познания

На этом этапе диалога необходимо выяснить, насколько убедительны аргументы собеседника. Задайте человеку вопрос: «Работает ли та же самая логика по отношению к другим убеждениям?». Если нет, то, скорее всего, это ненадежный метод познания. Например, человек с детства верит в приметы, потому что его так воспитывали. Можно спросить: «Если с детства воспитывать человека с убеждением, что курение – это хорошо, это значит, что оно верное?»

Можно провести «тест стороннего наблюдателя», задав вопрос: «Если другой человек, используя точно такие же аргументы, приходит к иному выводу, как понять, кто больше прав?». Например, собеседник уверен, что алкоголь вреден для организма, исходя из своего личного опыта. Спросите у него: «Будет ли прав Петя, который, исходя из своего личного опыта, считает, что алкоголь положительно влияет на организм?». Собеседник может сказать, что Петя неправ. Тогда задайте вопрос: «Как же понять, кто из вас прав?».

Иногда люди не знают о существовании других аргументов. Тогда стоит поинтересоваться, хочет ли человек узнать иные доводы. Если да, то можно порекомендовать ему источники информации, скинуть ссылки на научные статьи.

Во время диалога можно проверить убеждение на фальсифицируемость. Задайте собеседнику следующие вопросы: «Как можно узнать, прав ты или нет? Что могло бы повлиять на твою уверенность?». Например, он считает, что если власти будут использовать смертную казнь в судебной практике, то преступлений станет меньше. Задайте вопрос, можно ли представить эксперимент, который покажет, что его мнение ошибочно. Если убеждение нельзя опровергнуть, значит оно бессмысленно. Например, убеждения, основанные на научных исследованиях, можно опровергнуть с помощью информации, полученной из новых научных работ.

Проверить, изменилась ли степень уверенности

Узнайте, изменилась ли степень уверенности собеседника, для этого предложите оценить ее по удобной ему шкале.

Провести анализ диалога

На заключительном этапе беседы можно провести «Идеологический тест Тьюринга»: своими словами рассказать позицию собеседника и узнать, верно ли вы его поняли. Применять тест необязательно, но он полезен для установления связи.