«В этом-то возрасте!»: посмотрите онлайн-комикс о проявлениях эйджизма

Социальная сеть «Одноклассники» выпустила онлайн-комикс «В этом-то возрасте!», который посвящен проявлениям эйджизма в обществе. О том, что «старость» можно наделить новыми смыслами.
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Все фотографии предоставлены пресс-службой «Одноклассники»
Онлайн-комикс «В таком-то возрасте!» состоит из девяти сюжетных линий. В одном из сюжетов бабушка просит внука помочь написать сообщение своей подруге, в другом — дедушка пытается устроиться на работу, в третьем показано предвзятое отношение к досугу людей старшего поколения. Комикс показывает, что «старость» можно наделить новыми смыслами. Самый главный из которых: взросление — это естественный процесс.
Также авторы комикса выпустили лимитированный тираж печатной версии — ее можно бесплатно получить в петербургском магазине «Маяк». В поддержку запуска проекта «В таком-то возрасте!» ОК также провели фотосессию — ее героями стали модели агентства Oldushka.
Проект «В таком-то возрасте!» напоминает молодому поколению о том, что нужно помогать адаптироваться к современной жизни родным и любимым «старикам». В частности, комикс с помощью простых и наглядных сюжетов учит терпимости и эмпатии. С помощью проекта соцсеть борется с негативным восприятием людей старшего возраста и помогает разобраться в теме обесценивания пожилых.
«В ОК собраны люди разных поколений, в том числе и пожилые: 14% женщин и 9% мужчин старше 56 лет. Авторы проекта показали, как важно сохранять корректное отношение к бабушкам и дедушкам. Комикс родился как ответ на проявления эйджизма, из-за которых складывается ложное впечатление, что зрелый возраст — это само по себе уже плохо», — рассказали «Собака.ru» в «Одноклассниках».
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