«В этом-то возрасте!»: посмотрите онлайн-комикс о проявлениях эйджизма

Проект «В таком-то возрасте!» напоминает молодому поколению о том, что нужно помогать адаптироваться к современной жизни родным и любимым «старикам». В частности, комикс с помощью простых и наглядных сюжетов учит терпимости и эмпатии. С помощью проекта соцсеть борется с негативным восприятием людей старшего возраста и помогает разобраться в теме обесценивания пожилых.

«В ОК собраны люди разных поколений, в том числе и пожилые: 14% женщин и 9% мужчин старше 56 лет. Авторы проекта показали, как важно сохранять корректное отношение к бабушкам и дедушкам. Комикс родился как ответ на проявления эйджизма, из-за которых складывается ложное впечатление, что зрелый возраст — это само по себе уже плохо», — рассказали «Собака.ru» в «Одноклассниках».