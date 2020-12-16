В России запретили возбуждать уголовные дела о хранении наркотиков без доказательств их передачи

Законопроект уточняет статьи 228.1 и 228.4 Уголовного Кодекса РФ — незаконное приобретение, хранение и перевозка наркотиков и незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков. Согласно принятым поправкам, уголовные дела по этим статьям нельзя будет заводить без информации о виде, массе и наименовании наркотических средств, а также доказательств их передачи другим лицам.

Как говорится в пояснительной записке, законопроект направлен на «обеспечение защиты прав граждан путем усиления их правовой защищенности от необоснованного вовлечения в «доследственные» проверки и расследования уголовных дел по преступлениям, возбужденным при отсутствии достаточных сведений о фактах незаконного сбыта наркотических средств».

Согласно приведенным в пояснительной записке данным, в 2019 году в России из почти 26 тысяч уголовных дел, заведенных на неустановленных сбытчиков, до суда дошли только 23, причем в трех случаях обвиняемых оправдали. «Сам факт возбуждения уголовных дел в таких случаях, как правило, обжаловался, вызывал негативную реакцию вовлекаемых в уголовно-процессуальную деятельность граждан и критику со стороны институтов гражданского общества», — отмечают авторы законопроекта.