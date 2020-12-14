Стартовала благотворительная акция «Сердцем к Сердцу»

Сеть супермаркетов «Перекрёсток» совместно с Л’Этуаль запустили новую акцию «Сердцем к Сердцу» в поддержку подопечных благотворительного фонда «Линия жизни». Главная цель проекта — помощь и сбор средств для тяжелобольных детей, которые сейчас борются с самыми разными болезнями. Собранные средства будут направлены на лечение 50 детей со всех уголков России.

«Поддержка местных сообществ через развитие социальных инициатив и благотворительных проектов — одно из направлений нашей работы в рамках стратегии устойчивого развития X5 Retail Group. Мы уже более 15 лет сотрудничаем с фондом «Линия жизни» и вместе смогли помочь более чем 500 детям. Мы очень рады, что в этот процесс вовлекаются наши партнёры и покупатели и с каждым годом их число растёт», — отмечает Владислав Курбатов, генеральный директор сети «Перекрёсток».