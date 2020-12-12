Послание серийного убийцы Зодиака смогли расшифровать спустя 51 год

Зодиак — серийный убийца, который действовал в Северной Калифорнии и Сан-Франциско в конце 1960-х годов. При этом его личность до сих пор не установлена. Маньяк отправлял свои зашифрованные письма в полицию и СМИ, где хвастался преступлениями. Как утверждал сам Зодиак, на его счету как минимум 37 жертв, но подтверждены только пять смертей.

Его первое послание, «Шифр 408», разгадала супружеская пара в США еще в 1969 году. В нем преступник рассказал, почему любит убивать. Еще два послания остались нерасшифрованными.

Историю Зодиака неоднократно экранизировали. Первый фильм вышел в 1971 году с целью заманить его на киносеанс. На премьере зрителям выдали карточки с надписью «Я считаю, что Зодиак убивает потому, что...» — таким образом хотели вычислить его по почерку. Наиболее известный фильм режиссера Дэвида Финчера «Зодиак» выпустили в 2007 году. В главных ролях — Джейк Джилленхол, Роберт Дауни-Младший, Марк Руффало и другие.