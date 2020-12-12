Послание серийного убийцы Зодиака смогли расшифровать спустя 51 год

Специалисты из США, Австралии и Бельгии расшифровали письмо американского серийного убийцы Зодиака. Это послание смогли прочитать лишь спустя 51 год. Об этом сообщает издание San Francisco Chronicle, которое и получило шифр в 1969 году.
-
Фото: USA TODAY NETWORK via Reuters
«Надеюсь, вы весело проводите время, пытаясь меня поймать. В телешоу, где говорилось обо мне, был не я. Я не боюсь газовой камеры, потому что с ее помощью окажусь в раю еще скорее, ведь теперь у меня есть достаточно рабов, чтобы они работали на меня, в то время как у других не будет ничего, когда они попадут в рай, поэтому они и боятся смерти. Я не боюсь, потому что знаю, что моя новая жизнь будет легкой в райской смерти», — говорится в зашифрованном послании Зодиака. Следователи надеялись обнаружить в письме имя преступника, однако такой информации они не нашли.
Зодиак — серийный убийца, который действовал в Северной Калифорнии и Сан-Франциско в конце 1960-х годов. При этом его личность до сих пор не установлена. Маньяк отправлял свои зашифрованные письма в полицию и СМИ, где хвастался преступлениями. Как утверждал сам Зодиак, на его счету как минимум 37 жертв, но подтверждены только пять смертей.
Его первое послание, «Шифр 408», разгадала супружеская пара в США еще в 1969 году. В нем преступник рассказал, почему любит убивать. Еще два послания остались нерасшифрованными.
Историю Зодиака неоднократно экранизировали. Первый фильм вышел в 1971 году с целью заманить его на киносеанс. На премьере зрителям выдали карточки с надписью «Я считаю, что Зодиак убивает потому, что...» — таким образом хотели вычислить его по почерку. Наиболее известный фильм режиссера Дэвида Финчера «Зодиак» выпустили в 2007 году. В главных ролях — Джейк Джилленхол, Роберт Дауни-Младший, Марк Руффало и другие.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.