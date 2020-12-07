В Госдуме возобновили разработку закона о домашнем насилии

Работа над законопроектом о домашнем насилии шла в Госдуме с 2017 года — тогда проектом руководили депутаты Оксана Пушкина и Ольга Севастьянова. В 2019 году по инициативе Валентины Матвиенко разработка законопроекта перешла Совету Федерации, подготовленным им проект подвергся критике. Тогда в Совете пообещали подготовить «компромиссную» версию с учетом поступивших предложений — «содержательный и неконфронтационный документ».

В апреле 2020 года разработка законопроекта о домашнем насилии была приостановлена из-за коронавируса, Матвиенко пообещала, что сенаторы вернутся к работе после окончания пандемии. Как пишет «Коммерсантъ», в настоящий момент формированием законопроекта вновь занялась Госдума — теперь это совместный проект Совета Федерации и Думы, а также ряда ведомств.

«Мы объединимся, чтобы вносить законопроект в самых его компромиссных вариантах. Пока мы не видели нового проекта Совета Федерации, работаем с тем, с чем есть», — сообщила глава Центра защиты пострадавших от домашнего насилия при Консорциуме женских неправительственных организаций Мари Давтян.

Текст законопроекта «О профилактике семейно-бытового насилия» будет подготовлен «коллективом соавторов» — его планируют внести на рассмотрение в скором времени. По словам Пушкиной, в заключительный вариант войдут «основные механизмы» профилактики семейно-бытового насилия, в том числе защитное предписание — «охранный ордер», которым сможет воспользоваться жертва, «если ее совместное проживание под одной крышей с агрессором может привести к еще более негативным последствиям».

«Полиция и суд смогут выносить защитные предписания сроком от 1 до 12 месяцев. На это время обидчику могут предложить покинуть квартиру, даже если он является собственником жилья. Правонарушителю будет запрещено преследовать пострадавшего, приближаться к нему на расстояние, установленное судом, но не менее чем на 50 метров. Наша цель — помочь женщинам, детям, старикам, предоставляя крышу над головой и оказывая при этом психологическую, медицинскую, юридическую помощь», — заявила Пушкина.