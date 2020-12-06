«Болезнь оказалась долгая, сложная и противная»: Олег Тиньков рассказал о своем самочувствии после трансплантации стволовых клеток

Как написал Тиньков, прошло уже более 150 дней с момента трансплантации стволовых клеток. При этом полное выздоровление можно ожидать в середине 2021 года. Свое состояние он оценивает как нормальное, однако началась «реакция транспланта против хозяина», которая в основном «атаковала кишечник, печень и кожу».

«Професор Грибен говорит, что это именно то, что он хотел, значит донор работает, и убивает лейкемийные и иные патогенные клетки, легко сказать ему», — отметил он. Кроме того, Тиньков призвал своих подписчиков заниматься спортом, ведь, по его мнению, именно спортивная подготовка помогла ему бороться с болезнью.