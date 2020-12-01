Как пишет «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, речь идет о 38-летнем Радике Тагирове, известном как «Поволжский маньяк». Мужчина был задержан в ночь на 1 декабря в квартире гражданской жены в Казани. По версии следствия, на счету «Поволжского маньяка» от 25 до 32 жертв.

Большинство преступлений он совершил в 2011-2012 годах в Поволжье и на Урале. Меньше чем за два года совершил серию убийств в восьми регионах России — Татарстане, Башкирии, Удмуртии, Пермском крае, Нижегородской, Свердловской, Ульяновской, Самарской и Ивановской областях.

Переезжая из города в город, мужчина расправлялся с пожилыми женщинами в возрасте от 75 до 90 лет — проникал в их квартиры под видом социального работника или сотрудника коммунальных служб. Некоторых он встречал на улице и предлагал донести до дома тяжелые сумки, стараясь пройти в подъезд незаметно для соседей. На месте преступления он всегда орудовал в перчатках, а после рассыпал по полу чистящее средство, чтобы сбить со следа полицейских собак.

«Поволжский маньяк» считался самым разыскиваемым преступником России, за информацию о его местоположении была назначена рекордная сумма — три миллиона рублей.