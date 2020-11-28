Врачи Боткинской спасли младенца, чья мать погибла от коронавируса. Остальные его близкие также скончались

В Боткинской больнице в Петербурге спасли ребенка, мать которого была подключена к аппарату ИВЛ и скончалась от коронавируса. Его близкие родственники, 64-летний дедушка и бабушка 61 года, также умерли из-за COVID-19. Теперь малыша передали в органы опеки, сообщает «Фонтанка».
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Фото: Shutterstock
По информации издания, это уже четвертый смертельный случай в городе, когда от коронавируса умерла беременная. 36-летняя Светлана погибла 8 ноября в Боткинской больнице. В день ее смерти родился мальчик Кирей — такое имя ему дала мама в честь дедушки. Незадолго до этого, 5 ноября, умер дедушка Кирея, а 12 ноября — бабушка ребенка.
За это дело взялись органы опеки сразу по двум муниципальным образованиям Петербурга — по месту нахождения и по прописке. В настоящий момент опекунами Кирея хотят стать двоюродная сестра Светланы и мужчина, который называет себя биологическим отцом мальчика. При этом, как рассказали «Фонтанке» знакомые погибшей, он «с самого начала беременности в этой истории не участвовал».
«Будет назначена генетическая экспертиза, которая делается в течение недели. М., скорее всего, будет делать ее за свой счет. Если экспертиза подтвердит его слова в суде, то решение об установлении биологического отцовства может быть принято довольно скоро», — сказала изданию уполномоченная по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина. Кроме того, Кирей стал единственным наследником двух квартир в Петербурге, поэтому суд должен исследовать все обстоятельства,
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