Как петербургские художницы создали стрит-арт против насилия — и что это может изменить

В конце ноября в России проводится кампания «16 дней без насилия», посвященная профилактике и борьбе с домашним насилием. Петербургский «Кризисный центр для женщин ИНГО» решил присоединиться к ней с помощью искусства. Результатом стали три согласованные с городом работы. «Собака.ru» попросила художниц и представителей центра рассказать, как уличное искусство может приблизить общество к решению этой проблемы.
«Идею этой работы я вынашивала больше года, но сделать ее не могла, потому что вешать объявления незаконно. «Кризисный центр» же дал возможность сделать все легально — и я предложила им расклеить такие объявления.
Петербург известен подобными объявлениями на всю Россию, про это неоднократно делал материалы и «Кризисный центр», и, например, Илья Варламов. Я уверена в том, что негативные образы можно эксплуатировать в своем творчестве, переиначивая их. Сначала они будут вызывать реакцию тем, что они негативные, но рано или поздно зрители вчитаются, поймут замысел и удивлятся. Такая форма, мне кажется, может привлечь дополнительное внимание.
Я верю, что подобные работы могут поменять отношение к проблеме. Ведь чтобы это произошло, нужно больше говорить о насилии, обсуждать его, осуждать того, кто это насилие применяет. Это небольшие, но важные шаги, которые могут многое изменить — в обществе и в головах. Я уверена, что прямое взаимодействие с людьми — самое эффективное, и именно это дает стрит-арт. Люди, увидев такую работу на улице, задумаются, возможно, получат ответы на свои вопросы».
«Моя работа называется «Так будет не всегда». Одна из главных характеристик стри-арта — это временность. Уличное искусство не вечно — мне хотелось показать, что проблемы насилия и стигматизации жертв также временны. Жизнь моей работы только началась: надписи будут постепенно пропадать из-за погодных условий, других рисунков, может быть, из закрасят коммунальщики. Когда-то они пропадут — и, я очень надеюсь, также из общества пропадут виктимблейминг и стигматизация.
Писала я во дворе, и ко мне постоянно подходили люди — спектр их реакций был разнообразен. Многие меня поддерживали, а кто-то искренне удивлялся, что такая проблема вообще существует. С ними я беседовала, отвечала на вопросы — мне кажется, многие из них в другом контексте никогда бы не столкнулись с разговором о насилии. Я не хочу ничего плохого сказать о них, просто в их повестку насилие не входит, а теперь это произошло. Это стало возможно благодаря уличному искусству — потому что только оно само приходит к зрителю, а не ждет его в галерее.
Были и те, кто не говорил со мной, но реагировал на работу. Например, одна пара вышла покурить, увидела надписи, начала их обсуждать, и между ними случился очень эмоциональный спор. Парень занял крайне патриархальную позицию, а для его девушки это, видимо, стало неожиданностью. Она была поражена его взглядами, судя по всему, раньше это в их общении не всплывало.
Задачи у такой работы две. Первая — информационная, чтобы люди чаще задумывались о том, что насилие — это не норма, что если оно происходит, нужно обращаться к специалистам и выходить из таких отношений. Вторая — прозрачность и открытость проблемы. Когда проблема не обсуждается, то она продолжает расти и усугубляться. Осознание — это уже 50% успеха».
«Любое насилие разрушает человеческое достоинство и свободу, приносит боль и страх. Я считаю, что в наше время люди должны учиться новой этике взаимоотношений, уважать свободу друг друга, избавляться от нездоровых стереотипов. Я хочу обратить внимание на то, что мы можем меняться сами и помогать другим ради себя, детей и своих близких. Кампания «Кризисного центра» предоставила площадку для высказывания и привлечения внимания к данной проблеме.
Моя работа абстрактная, большая и яркая — это провоцирует интерес и подталкивает людей задавать вопросы. Когда я расписывала стену, ко мне часто подходили прохожие, интересовались тем, что я делаю, и я в рассказывала им об акции и моем проекте. Люди около 20 лет и младше реагировали хорошо, а вот те, кто постарше, выглядели так, будто не знают о существовании этой проблемы.
Мне кажется, что самое главное — привлечение внимание к этому вопросу, потому что многие люди не понимают, что своими действиями нарушают чьи-то права и границы. А другие — не осознают, что происходит что-то неправильное и они имеют право на защиту».
Борис Конаков
Куратор кампании и PR-менеджер «Кризисного центра для женщин»
«Мы часто слышим о том, что «счастье любит тишину», что «нельзя выносить сор из избы», если речь идет о семейных проблемах. В результате тиражирования подобных установок многие женщины боятся рассказать о том, что с ними происходит, даже самым близким. Многие до сих пор не знают, что в городе есть «ИНГО Кризисный центр для женщин», где можно бесплатно и анонимно получить качественную помощь.
В противовес подобным стереотипам в рамках кампании о проблеме заговорили сами стены, за которыми часто прячется насилие. Каждая работа сопровождается контактами «Кризисного центра».
Я почти каждый день находился «в поле» — помогал художницам администрировать процесс. И я видел, насколько были заинтересованы прохожие и жители дворов, ведь стрит-арт, наверное, больше, чем другие направления искусства, обладает партисипаторным потенциалом.
Несмотря на то, что реакции были разные, от одобрения до угроз уничтожения работы, мы старались каждому объяснить, кто мы и зачем это делаем. Художники говорили о своем методе, я — о деятельности «Кризисного центра». Мы получили несколько предложений о новых коллаборациях и сотрудничестве.
Кстати, мы и сами вдохновились нашими участницами и сделали баннеры на петербургские темы: кариатиды и отметки о наводнениях. Кариатиды, в нашем понимании — это образы сильных, смелых женщин, которые помогают друг другу справиться с вызовами и трудностями.
Кампания, меж тем, не заканчивается. На нашей странице в Facebook сейчас идет благотворительный онлайн-аукцион. Художники других направлений (Анна Руссова, Надежда Албул, Иван Тузов, Александр Сенкевич) выставили свои работы на продажу в нашу поддержку. В общем, боремся с насилием искусством».
Фото: Катерина Полозова
СПб РОО ИНГО "Кризисный центр для женщин"
+7 (812) 327-30-00
11.00-18.00 ежедневно
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