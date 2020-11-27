Как петербургские художницы создали стрит-арт против насилия — и что это может изменить

«Моя работа называется «Так будет не всегда». Одна из главных характеристик стри-арта — это временность. Уличное искусство не вечно — мне хотелось показать, что проблемы насилия и стигматизации жертв также временны. Жизнь моей работы только началась: надписи будут постепенно пропадать из-за погодных условий, других рисунков, может быть, из закрасят коммунальщики. Когда-то они пропадут — и, я очень надеюсь, также из общества пропадут виктимблейминг и стигматизация.

Писала я во дворе, и ко мне постоянно подходили люди — спектр их реакций был разнообразен. Многие меня поддерживали, а кто-то искренне удивлялся, что такая проблема вообще существует. С ними я беседовала, отвечала на вопросы — мне кажется, многие из них в другом контексте никогда бы не столкнулись с разговором о насилии. Я не хочу ничего плохого сказать о них, просто в их повестку насилие не входит, а теперь это произошло. Это стало возможно благодаря уличному искусству — потому что только оно само приходит к зрителю, а не ждет его в галерее.

Были и те, кто не говорил со мной, но реагировал на работу. Например, одна пара вышла покурить, увидела надписи, начала их обсуждать, и между ними случился очень эмоциональный спор. Парень занял крайне патриархальную позицию, а для его девушки это, видимо, стало неожиданностью. Она была поражена его взглядами, судя по всему, раньше это в их общении не всплывало.

Задачи у такой работы две. Первая — информационная, чтобы люди чаще задумывались о том, что насилие — это не норма, что если оно происходит, нужно обращаться к специалистам и выходить из таких отношений. Вторая — прозрачность и открытость проблемы. Когда проблема не обсуждается, то она продолжает расти и усугубляться. Осознание — это уже 50% успеха».