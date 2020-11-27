С начала года Роскомнадзор получил 32 тысячи жалоб от людей, которые считают, что безопасность их личных данных была нарушена. 29% жалоб были обращены к банкам и кредитным организациям, 18% к сайтам в интернете, а 10% — к жилищно-коммунальным хозяйствам.

Размещение имени и адреса любого человека, даже должника, в подъезде, на сайте управляющей компании или в СМИ является правонарушением, заявила замначальника управления по защите прав субъектов персональных данных Роскомнадзора Альфия Гафурова. Законным является только размещение списков с суммой задолженности, квартиры жильца или номером его лицевого счета.

Как объяснил начальник управления по защите прав субъектов персональных данных Роскомнадзора Юрий Контемиров, полный адрес места жительства относится к категории сведений о месте жительства, и его публикация в списках должников требует согласия человека. «Даже если там нет ФИО, даже если есть несколько собственников, в таком случае эта информация косвенно относится к каждому собственнику этого помещения», — отметил он