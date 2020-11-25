О перенесенном выкидыше Маркл написала в колонке для The New York Times. Это произошло июльским утром, которое «начиналось так же обычно, как и любой другой день». «После смены подгузника я почувствовала резкую судорогу. Я упала на пол с ребенком на руках и стала напевать колыбельную, чтобы мы оба успокоились. Веселая мелодия резко контрастировала с моими ощущениями, что что-то не так. Держа своего первенца, я понимала, что теряю второго ребенка», — пишет Маркл.

По словам Маркл, в тот момент ей было необходимо простое человеческое сочувствие. «Я вспомнила, как мы с Гарри ездили в прошлом году в Южную Африку. Я тогда кормила сына грудью, очень уставала, но пыталась скрывать это. И один журналист спросил, все ли у меня хорошо. И я поблагодарила его за этот вопрос. Немногие люди спрашивают, все ли у меня в порядке», — вспоминает герцогиня.

Сочувствие и сострадание — особо актуальные проявления чувств в 2020 году, когда боль от потерь стала частью жизни, считает Маркл. «Люди с утра чувствуют себя хорошо, а потом вдруг узнают, что их ближайшие родственники умерли от коронавируса. Или человек живет нормальной жизнью, потом узнает о положительном тесте и через несколько недель умирает. Мирные протесты завершаются насилием. Там, где раньше все жили вместе, теперь все разделены. Сейчас уже непонятно, где правда, а где вымысел. Мы в постоянных сомнениях, которые вызваны социальной изоляцией, необходимой для борьбы с пандемией», — рассуждает в своей колонке Маркл.

«Потеря ребенка — почти невыносимое горе, которое переживают многие, но о котором не принято говорить. Но если мы будем делиться своими переживаниями и горестями, то вместе найдем путь к исцелению. Мы приспосабливаемся к новой норме, когда лица скрыты за масками, и это заставляет нас смотреть друг другу в глаза — иногда полные тепла, иногда слез. Впервые за долгое время мы, люди, действительно видимся друг с другом. Мы в порядке? Мы будем», — завершает свою колонку герцогиня.