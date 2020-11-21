Минфин предложил игру «Не в деньгах счастье», чтобы повысить финансовую грамотность населения

Правила игры, а также дизайн-макет представлены здесь. В описании к игре говорится, что она помогает отработать «навык определения жизненных целей и способов их достижения с использованием финансовых инструментов».

Участниками игры могут стать от двух до четырех человек, а сама партия длится не больше 40 минут. Победитель должен получить наибольшее количество баллов на треке «Счастья». Используя финансовые инструменты, для победы нужно «всесторонне улучшать уровень жизни» персонажей. При этом подчеркивается, что настольная игра отражает современную реальность: актуальные профессии и событийный фон.

Среди других интерактивных информационных материалов — пособие «Управление личным бюджетом», видеолекция «Финансовая фортификация, или оборонительная финграмотность», набор материалов по теме «Подушка финансовой безопасности и управление семейным бюджетом», браузерная игра «Финансовые будни», комплект материалов «Финансовая грамотность для будущих пенсионеров» и брошюра «Как избежать случайных долгов: советы пенсионерам».