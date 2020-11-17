В период пандемии сотрудники благотворительной организации «Перспективы» развернули проект «Эвакуация» — они вывезли 23 человека с тяжелыми нарушениями развития из Психоневрологического интерната №3 и троих из детского дома-интерната №4 в Павловске. По словам волонтеров, жизнь в домашних условиях «преобразила ребят, они, каждый по-своему, изменились, окрепли, расцвели».

«В «Перспективах» было решено сделать все возможное, чтобы не возвращать подопечных в интернат. К сожалению, не все планы пока удалось воплотить в жизнь, поэтому в августе и сентябре, когда риски заражения значительно снизились, часть ребят вернулась в учреждения. Но для самых слабых эвакуированных подопечных жизнь дома стала реальностью уже сейчас», — рассказали «Собака.ru» в благотворительной организации.

Шестеро ребят из психоневрологического интерната остались в проекте сопровождаемого проживания. Еще трое, воспитанники детского дома-интерната, нашли приемных родителей и также смогут и дальше жить уже в семьях при сопровождении специалистов и волонтеров «Перспектив». При поддержке благотворителей благотворительной организации удалось приобрести две квартиры в доме с доступной средой на улице Еремеева, 5. Там смогут жить другие дети, эвакуированные из интернатов во время пандемии.

Торжественное открытие «Дома навсегда» состоится 19 ноября.