Водителей пассажирских автобусов в России обяжут использовать средства для предупреждения сна за рулем

Как пишут «Ведомости», устройством для предупреждения сна за рулем может стать специальный браслет на руку, работа которого осуществляется с применением методов электромиографии — исследования нервной проводимости. Другим элементом системы контроля станет неинвазивный нейроинтерфейс, который считывает активность головного мозга человека. Также за бодрствованием водителей будет следить специальная камера на ПО с искусственным интеллектом.

«Внедрение систем мониторинга, контроля и поддержания состояния водителей в пути обеспечивается на городском пассажирском транспорте вместимостью более восьми пассажирских мест. При этом министерство инициировало внесение изменений в проект федерального закона «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» в части установления требований по оснащению легкового такси новой технологией», — отметили в пресс-службе Минтранса.

Как отмечают в Министерстве промышленности и торговли России, разработка нового стандарта находится в завершающей фасе. Прототипы, одобренные отраслевым союзом «Нейронет» и созданные в рамках одноименной дорожной карты «Национальной технологической инициативы», уже тестируются в Великом Новгороде и Туле. Классификация, назначение, состав и характеристики средств фото и видеофиксации состояния водителей будут определены в первом квартале 2021 года.