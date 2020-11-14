Дмитрий Хрусталев госпитализирован в реанимацию больницы в Сестрорецке

Сегодня, 14 ноября, российский шоумен и актер Дмитрий Хрусталев был госпитализирован в Курортном районе Петербурга. Об этом сообщает 78.ru.
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Фото: @dmitry_khrustalev
По данным издания, Хрусталев находится сейчас в реанимации больницы № 40 в Сестрорецке. Официально диагноз еще не назван. По предварительным данным, у телеведущего обнаружили коронавирусную инфекцию.
Дмитрий Хрусталев окончил Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения по специальности «менеджер науки и образования». Он выступал в качестве капитана команды КВН «Сборная Санкт-Петербурга», снимался в Comedy Club и Comedy Woman. В 2013 году Хрусталев стал соведущим Ивана Урганта в программе «Вечерний Ургант», также он снимался в фильмах.
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