Умер Армен Джигарханян на 86-м году жизни

Сегодня, 14 ноября, стало известно о том, что советский, российский и армянский актер, театральный режиссер Армен Джигарханян ушел из жизни. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя театра Джигарханяна.
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Фото: сайт Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна
Народному артисту СССР было 85 лет. «Сегодня ночью пришла печальная новость. Скончался Армен Борисович Джигарханян, выдающийся артист и лидер, руководитель театра, который носит его имя», — сказал представитель театра.
Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. В 1958 году окончил Ереванский художественно-театральный институт. На его счету десятки театральных работ и более 300 фильмов, в число которых входят такие популярные ленты, как «Собака на сене», «Место встречи изменить нельзя», «Здравствуйте, я ваша тетя!» и другие.
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