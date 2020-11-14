Умер Армен Джигарханян на 86-м году жизни

Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. В 1958 году окончил Ереванский художественно-театральный институт. На его счету десятки театральных работ и более 300 фильмов, в число которых входят такие популярные ленты, как «Собака на сене», «Место встречи изменить нельзя», «Здравствуйте, я ваша тетя!» и другие.