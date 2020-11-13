Благотворительный фонд AdVita открыл сбор средств на новогодние подарки для пациентов онкологических отделений клиник Петербурга

Ежегодно волонтеры благотворительного фонда AdVita собирают, упаковывают и разносят подарочный наборы по палатам онкологических отделений клиник Петербурга вместе с пожеланиями от друзей фонда. Несмотря на то, что в этом году из-за пандемии волонтеры не смогут лично поздравить тех, кто в настоящее время проходит лечение в клиниках, традицию в AdVita не отменяют — и открывают сбор средств на закупку подарков.

«Из-за пандемии волонтеры, скорее всего, не смогут лично вручать подарки, в этом помогут сотрудники клиник. Карантинные меры никто не отменял и посещение офиса фонда все еще ограничено: к нам приходят подопечные, и мы стараемся минимизировать число других гостей. Поэтому в этом году мы приняли решение собирать средства и закупить подарки сразу на всех», — говорят в благотворительном фонде.

Всего необходимо 150 тысяч рублей, более 72-х их которых уже собраны. Для того, чтобы помочь AdVita, можно перечислить любую сумму через специальную форму на официальном сайте благотворительного фонда. Волонтеры купят на собранные средства подарки и передадут их пациентам.

Напомним, ранее творческое объединение m_division запустило музыкальный лейбл и выпустило первый релиз — компиляцию Unity из 48 треков от различных электронных исполнителей со всего мира. Все вырученные средства от стриминга пойдут на благотворительность — в поддержку фонда AdVita, помогающего людям с онкологическими заболеваниями.