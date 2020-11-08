СМИ: Мелания Трамп планирует развестись после результатов выборов президента США

Супруга действующего президента США Дональда Трампа Мелания задумалась о разводе с политиком после оглашения результатов выборов. Об этом сообщило издание Daily Mail.
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@flotus
Издание, ссылаясь на бывшую помощницу семьи Омаросу Маниголт-Ньюман, пишет о том, что Мелания давно хотела развестись с Дональдом и ждала момента, когда он покинет пост. «Если бы Мелания смогла выдержать крайнее унижение и уйти, пока Трамп находился у власти, он нашел бы способ ее наказать», — утверждает женщина.
Еще одна помощница семьи Стефани Волкофф заявила, что их брак фактически был сделкой, и все четыре года Мелания и Трамп спали в разных комнатах Белого дома. При этом американские журналисты сделали вывод, что в брачном контракте был прописан запрет на критику американского лидера в СМИ, ведь ранее Мелания рассказывала в интервью о прекрасных отношениях с супругом.
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