СМИ: Мелания Трамп планирует развестись после результатов выборов президента США

Еще одна помощница семьи Стефани Волкофф заявила, что их брак фактически был сделкой, и все четыре года Мелания и Трамп спали в разных комнатах Белого дома. При этом американские журналисты сделали вывод, что в брачном контракте был прописан запрет на критику американского лидера в СМИ, ведь ранее Мелания рассказывала в интервью о прекрасных отношениях с супругом.