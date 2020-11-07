Американские СМИ сообщили о победе Байдена на выборах президента

Кандидат от Демократической партии Джо Байден набрал необходимые для победы голоса выборщиков и стал избранным президентом США. Об этом сообщают одновременно несколько крупнейших зарубежных источников, а именно CNN, NBC, Fox News и агентство AP.
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@joebiden
Телеканалы CNN, NBC и агентство AP заявили, что Байден набрал более 270 голосов выборщиков. Как они прогнозируют, Байден одержал победу в штате Пенсильвания, что принесло ему 20 голосов выборщиков. Согласно подсчетам Fox News, Байден набрал 290 голосов выборщиков, а его соперник Дональд Трамп — 214.
В свою очередь Джо Байден написал в Twitter, что для него большая честь быть избранным на пост президента. Он призвал американцев к «спокойствию и единству».
При этом официально подсчет голосов в Пенсильвании и ряде других штатов еще не подошел к концу. Многие избиратели проголосовали досрочно, отправив бюллетени по почте. Также штаб Трампа обратился в суды нескольких американских штатов с требованием пересмотреть итоги выборов или пересчитать голоса.
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