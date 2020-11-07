Американские СМИ сообщили о победе Байдена на выборах президента

Телеканалы CNN, NBC и агентство AP заявили, что Байден набрал более 270 голосов выборщиков. Как они прогнозируют, Байден одержал победу в штате Пенсильвания, что принесло ему 20 голосов выборщиков. Согласно подсчетам Fox News, Байден набрал 290 голосов выборщиков, а его соперник Дональд Трамп — 214.

В свою очередь Джо Байден написал в Twitter, что для него большая честь быть избранным на пост президента. Он призвал американцев к «спокойствию и единству».