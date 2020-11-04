Трамп лидирует на выборах в США. Он опережает Байдена во Флориде, Пенсильвании и Огайо

Сейчас обработаны примерно 23% бюллетеней. Трамп пока что набрал 58,1% голосов, а Джозеф Байден — 38,3%. Известно, что республиканец Трамп опережает Байдена в таких спорных штатах, как Флорида (29 голосов), Пенсильвания (20), Огайо (18), Северная Каролина (15) и Айова (6), в Мичигане (16) и Висконсине (10), Техасе (38) и Джорджии (16). Ранее он победил в штатах, которые обычно голосуют за республиканцев. Речь идет об Индиане (11 выборщиков), Кентукки (8), Теннесси (11), Западной Вирджинии (5), Оклахоме (7), Миссисипи (6), Миссури (10), Арканзасе (6) и Алабаме (9), Канзасе (6), Небраске (5), а также, предварительно, его поддержали Юта (6), Вайоминг (3), Северная и Южная Дакоты (по 3 голоса). Кроме того, предварительно, Трамп стал лидирующим кандидатом в штате Аляска. По мнению политологов, если Трамп продолжит опережать своего соперника во всех колеблющихся штатах, он получит не менее 302 из 538 голосов выборщиков.

Несмотря на прогнозы многих экспертов, Байдену удалось взять лидерство лишь в двух спорных штатах — Миннесоте (10) и Аризоне (11). Также он обходит Трампа по количеству голосов в Неваде (6), Мэне (4), Вермонте (3), Нью Гэмпшире (4), Массачусетсе (11), Род Айленде, Коннектикуте (7), Делаваре (3), Нью Джерси (14), Нью-Йорке, Мэриленде (10), Вирджинии (13), Иллинойсе (20), Нью Мексико (5), Колорадо (9), Вашингтоне (12), Калифорнии (55), Орегоне (7), на Гавайях и в столичном округе Колумбия (3).

Однако точных результатов пока что нет, и ведущие американские СМИ публикуют разные прогнозы. Как пишет CNN, на данный момент у Байдена — 220 голосов выборщиков, у Трампа — 213 голосов. По оценке NY Times, на счету Байдена —224 голоса, у Трампа — 213 голосов. Согласно данным Fox News, Байден набрал 238 голосов, а Трамп — 213. При этом в своих прогнозах они опираются не только на уже опубликованные данные, но и на прогнозы своих аналитиков. Всего для победы необходимо получить голоса 270 выборщиков.