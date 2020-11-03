В Вене произошел теракт, погибли четыре человека. Его совершил 20-летний сторонник «Исламского государства»

По данным местной полиции, огонь по прохожим был открыт около 20:00 по местному времени в шести разных местах и центре Вены преступником или несколькими людьми, все локации были расположены недалеко друг от друга. 20-летний Фейзулай Куйтим был вооружен длинноствольным оружием, пистолетом и мачете, а также имел при себе муляж пояса со взрывчаткой. В 20:09 он был убит сотрудниками спецподразделения австрийской полиции WEGA.

В результате теракта погибли четверо человек — двое мужчин и две женщины. Еще 17 человек, в том числе один полицейский, были ранены и сейчас находятся в больницах. У большинства пострадавших огнестрельные ранения, у нескольких — ножевые. Семь человек находятся в критическом состоянии.

Полицейские допускаю, что несколько преступников, участвующих в теракте, могут оставаться на свободе — по данным МВД Австрии, это могут быть минимум четверо нападавших. К настоящему моменту проведено 15 обысков среди тех, кто знал Куйтима, несколько человек арестовали. Обыск проведен и у него дома.

25 апреля 2019 года Фейзулай Куйтим был приговорен к 22 месяцам тюремного заключения за намерение уехать в Сирию и присоединиться к террористам «Исламского государства». Спустя восемь месяцев, 5 декабря 2019 года Куйтим был освобожден условно-досрочно.

Информацию о том, что Куйтим перед нападением присягнул на верность «Исламскому государству», в полиции пока не подтверждали. Как сообщил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер, перед нападением Куйтим опубликовал в Instagram фотографию, на которой был изображен с двумя видами оружия.

Власти Австрии объявили трехдневный траур по жертвам и погибшим. Жителей Вены призывают оставаться дома. Многие магазины, торговые центры, отделения банков и рынки, преимущественно располагающихся в центре города, закрыты. Работают аптеки, в банках открыты зоны самообслуживания.