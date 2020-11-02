«После стольких лет разлуки с нашими родителями, моя жена и я не имеем никакого желания быть разлученными с нашим сыном. Поэтому в эту эпоху пандемии и закрытых границ мы подаем заявление на получение двойного российско-американского гражданства», — сообщил Сноуден в своем Twitter.

Вместе со своей женой Линдсей Милс Сноуден будет воспитывать сына в соответствии со «всеми ценностями Америки, которые мы любим, включая свободу высказывать свое мнение». «И я с нетерпением жду того дня, когда я смогу вернуться в Штаты, чтобы вся семья воссоединилась. Наше самое большое желание — чтобы где бы ни жил наш сын, он чувствовал себя как дома», — добавил он.

В октябре 2020 года Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России. Тогда, по словам адвоката Анатолия Кучерены, он еще не думал о получении российского гражданства.

В 2013 году Эдвард Сноуден предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальном прослушивании переговоров зарубежных лидеров. По данным закрытого доклада Пентагона, Сноуден похитил 1,7 миллиона секретных файлов, большинство документов касается «жизненно важных операций американской армии, флота, морской пехоты и военно-воздушных сил».

В июне 2013 года Сноудену заочно были предъявлены обвинения в шпионаже и похищении государственной собственности, бывший агент ЦРУ и АНБ был объявлен в международный розыск. Вскоре после этого Сноуден бежал из США сначала в Гонконг, затем — в Россию, где в августе 2014 года получил временный вид на жительство. Его точное местонахождение не разглашается по соображениям безопасности

В США Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже. По каждому из этих пунктов ему грозит до 10 лет тюремного заключения.