На северо-западе Великобритании, в Озерном крае, открыли первый в мире парк ежей, в котором они могут зимовать в безопасной среде. Об этом сообщает Lonely Planet.
В Великобритании появился первый в мире парк ежей, чья популяция сократилась на 98%
Идея создания парка появилась после того, как популяция животных в Великобритании сократилась на 98%. Ежей признали исчезающим видом. По словам ученых, наиболее опасный период для зверьков — зимняя спячка, когда в лесах на них охотятся дикие животные. Кроме того, люди травмируют ежей газонокосилками и вредными удобрениями для почвы.
«Ежи, находящиеся под угрозой исчезновения, — это огромный удар для дикой природы Британии и ее любителей. Мы хотели сделать что-то большое и смелое, чтобы привлечь внимание нации и побудить каждого принять участие в защите их от вымирания. А что может быть более привлекательным, чем миниатюрный парк отдыха, спроектированный и построенный специально для ежей?» — отметила одна из авторов проекта Кэтрин Линн.
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