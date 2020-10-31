В Великобритании появился первый в мире парк ежей, чья популяция сократилась на 98%

«Ежи, находящиеся под угрозой исчезновения, — это огромный удар для дикой природы Британии и ее любителей. Мы хотели сделать что-то большое и смелое, чтобы привлечь внимание нации и побудить каждого принять участие в защите их от вымирания. А что может быть более привлекательным, чем миниатюрный парк отдыха, спроектированный и построенный специально для ежей?» — отметила одна из авторов проекта Кэтрин Линн.