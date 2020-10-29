Президент России Владимир Путин рассказал, что относится к нетрадиционным бракам «с осторожностью, но и пониманием». Осторожность глава государства объяснил заботой о демографическом благополучии страны.
Как Владимир Путин относится к нетрадиционным бракам? В одной цитате
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Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock.com
Владимир Путин
Об отношении к нетрадиционным бракам. Цитата по ТАСС:
Мы с определенной осторожностью, но пониманием относимся вообще ко всяким нетрадиционным формам. В том числе нетрадиционным бракам. Я говорю «с пониманием», хочу, чтобы обратили внимание на это слово тоже. С пониманием, но осторожно. Потому что я, как глава государства, должен заботиться о решении демографических проблем, а нетрадиционные браки, как известно, детей на свет не производят.
Напомним, новая Конституция, которая была принята по итогам всероссийского референдума и вступила в силу 4 июля, закрепляет понятие брака как союза между мужчиной и женщиной. Несмотря на это, президент Владимир Путин позже заявил, что в России нет и не будет ограничений прав сексуальных меньшинств, а также по половому и национальным признакам. Позже Путин внес законопроект о непризнании однополых браков, заключенных за границей.
Год назад Совет по правам человека выступил в защиту ЛГБТ-семей, воспитывающих детей. Они считают, что семью, состоящую из ребенка и двух однополых родителей, разрушать нельзя, а воспитание не должно являться подовом для расследования и уголовного преследования. Ответственный секретарь Совета при президенте по правам человека Ирина Киркора отметила, что воспитание детей однополой парой не должно являться поводом для уголовного преследования.
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