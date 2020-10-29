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Россиянам запретили брать с собой на пляж собак и подбрасывать в воде людей

МЧС утвердило новые правила пользования пляжами на территории России. В течение пяти лет россияне не смогут брать с собой на организованный пляжный отдых животных, а также плескаться в воде — подбрасывать друг друга и нырять.

Согласно новым правилам, которые вступят в силу с 1 января 2021 года и будут действовать до 1 сентября 2026-го, посетители пляжей обязаны купаться в отведенных для этого местах, не допускать порчи имущества и оборудования пляжа, а также информировать экстренные службы о чрезвычайных ситуациях. 

Посетителям пляжей запрещается: 

  • Загрязнять и засорять зону купания и территорию пляжа, 
  • Использовать не по назначению оборудование пляжа и спасательные средства, 
  • Купаться при подъеме красного (или черного) флага, означающего, что купание запрещено, 
  • Заплывать за буйки, 
  • Плавать на предметах, не предназначенных для этого — например, бревнах, досках или лежаках, 
  • Срывать или притапливать буйки, а также менять их местоположение, 
  • Приводить с собой на пляж животных, за исключением собак-поводырей, 
  • Играть в спортивные игры не в отведенных для этого местах, а также не допускать действия, связанные с подбрасыванием, нырянием и захватом, 
  • Подавать ложные сигналы тревоги, 
  • Оставлять без присмотра детей независимо от умения плавать. 

В свою очередь владельцы российских пляжей обязаны создать все условия для безопасного купания, организовать водолазное обследование прилегающей акватории, уведомлять посетителей о мерах безопасности с помощью специальных флажков и знаков. Также к 1 января 2021 года на пляжах должны быть установлены схемы с указанием опасных мест и глубин.

Дарья Гладких,
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