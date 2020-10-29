Россиянам запретили брать с собой на пляж собак и подбрасывать в воде людей

Согласно новым правилам, которые вступят в силу с 1 января 2021 года и будут действовать до 1 сентября 2026-го, посетители пляжей обязаны купаться в отведенных для этого местах, не допускать порчи имущества и оборудования пляжа, а также информировать экстренные службы о чрезвычайных ситуациях.

Посетителям пляжей запрещается:

Загрязнять и засорять зону купания и территорию пляжа,

Использовать не по назначению оборудование пляжа и спасательные средства,

Купаться при подъеме красного (или черного) флага, означающего, что купание запрещено,

Заплывать за буйки,

Плавать на предметах, не предназначенных для этого — например, бревнах, досках или лежаках,

Срывать или притапливать буйки, а также менять их местоположение,

Приводить с собой на пляж животных, за исключением собак-поводырей,

Играть в спортивные игры не в отведенных для этого местах, а также не допускать действия, связанные с подбрасыванием, нырянием и захватом,

Подавать ложные сигналы тревоги,

Оставлять без присмотра детей независимо от умения плавать.

В свою очередь владельцы российских пляжей обязаны создать все условия для безопасного купания, организовать водолазное обследование прилегающей акватории, уведомлять посетителей о мерах безопасности с помощью специальных флажков и знаков. Также к 1 января 2021 года на пляжах должны быть установлены схемы с указанием опасных мест и глубин.