МЧС утвердило новые правила пользования пляжами на территории России. В течение пяти лет россияне не смогут брать с собой на организованный пляжный отдых животных, а также плескаться в воде — подбрасывать друг друга и нырять.
Россиянам запретили брать с собой на пляж собак и подбрасывать в воде людей
Согласно новым правилам, которые вступят в силу с 1 января 2021 года и будут действовать до 1 сентября 2026-го, посетители пляжей обязаны купаться в отведенных для этого местах, не допускать порчи имущества и оборудования пляжа, а также информировать экстренные службы о чрезвычайных ситуациях.
Посетителям пляжей запрещается:
- Загрязнять и засорять зону купания и территорию пляжа,
- Использовать не по назначению оборудование пляжа и спасательные средства,
- Купаться при подъеме красного (или черного) флага, означающего, что купание запрещено,
- Заплывать за буйки,
- Плавать на предметах, не предназначенных для этого — например, бревнах, досках или лежаках,
- Срывать или притапливать буйки, а также менять их местоположение,
- Приводить с собой на пляж животных, за исключением собак-поводырей,
- Играть в спортивные игры не в отведенных для этого местах, а также не допускать действия, связанные с подбрасыванием, нырянием и захватом,
- Подавать ложные сигналы тревоги,
- Оставлять без присмотра детей независимо от умения плавать.
В свою очередь владельцы российских пляжей обязаны создать все условия для безопасного купания, организовать водолазное обследование прилегающей акватории, уведомлять посетителей о мерах безопасности с помощью специальных флажков и знаков. Также к 1 января 2021 года на пляжах должны быть установлены схемы с указанием опасных мест и глубин.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.