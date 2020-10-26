Депутаты разработали законопроект о химической кастрации педофилов в России

Согласно законопроекту, в Уголовный кодекс РФ предлагается внести новую меру наказания — «химическую кастрацию». К такому наказанию, а именно введению в организм препаратов, которые «подавляют сексуальное влечение», предлагается привлекать за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

По словам одного из автора законопроекта, депутата Анатолия Выборного, причиной его появления стал рост преступлений такой направленности. С 2016 года он составил примерно 20%, а по итогам 2019 года совершено 1 266 подобных преступлений.

«Если лицо совершит преступление данной категории, то к нему помимо мер уголовного наказания, как в настоящее время, впредь может применяться химическая кастрация. А значит, вероятность повторного совершения преступления, как нередко бывает сегодня, будет сведена к минимуму. И таким образом мы сможем разорвать эту цепочку», — заявил «Известиям» Выборный.

Однако депутаты других фракций считают, что наказание за половые преступления против несовершеннолетних должно быть еще жестче — а именно смертная казнь. По словам зампреда «Справедливой России» Олега Нилова, «лечить раковые такие болячки какими-то химическими препаратиками не годится, не будет толку».

«Думаю, что за такие преступления наказание должно быть максимальным и неотвратимым. Всех этих людей нужно лишать жизни, а не деньги на их содержание в тюрьме тратить. Посягнули на святое, уходите в тот мир и захлопните за собой дверь», — считает также член фракции КПРФ Николай Харитонов.