Ключевая задача проекта – найти и реализовать детские идеи, которые смогут улучшить жизнь людей в конкретном месте.
Yummy United и Фонд «Сколково» объявили о конкурсе детских стартапов
Всероссийский конкурс «Большое начинается с малого» – совместная инициатива Yummy United, компании, управляемой детьми, и Фонда «Сколково». Дети смотрят на мир по-другому и видят то, чего не замечают взрослые, а также умеют задавать правильные вопросы и находить на них неожиданные и интересные ответы. Поэтому в рамках конкурса им предлагается придумать то, чего еще нет в их городе, поселке, районе или деревне, и что будет полезно и важно для людей вокруг. Идеи могут быть любыми: самый широкий спектр улучшений: digital-решения, предложения по улучшению объектов городской среды, события, образовательные социальные инициативы.
К участию приглашаются команды из 3-5 детей от 8 до 12 лет и взрослого наставника (родителя или педагога). Чтобы подать идею на конкурс, командам необходимо снять короткое видео (не более 3 минут) о своей идее. В конце января будет объявлен шорт-лист участников конкурса. Команды, вышедшие во второй тур, получат уникальную возможность доработать свою идею с приглашенными экспертами «Сколково», а затем представить ее жюри конкурса. Экспертами проекта выступят представители крупных компаний, стартапов, инновационных бизнесов, а также венчурные инвесторы и руководители холдингов. Идеи финалистов конкурса будут размещены на краудфандинговой платформе и та, которая соберет больше средств, станет победителем и будет представлена командой на крупнейшей стартап-конференции в России и СНГ Startup Village 2021 в Сколково, а после воплощена в жизнь при поддержке организаторов конкурса.
Подать заявку можно до 10 января 2021 года на сайте конкурса.
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