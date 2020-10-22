Yummy United и Фонд «Сколково» объявили о конкурсе детских стартапов

К участию приглашаются команды из 3-5 детей от 8 до 12 лет и взрослого наставника (родителя или педагога). Чтобы подать идею на конкурс, командам необходимо снять короткое видео (не более 3 минут) о своей идее. В конце января будет объявлен шорт-лист участников конкурса. Команды, вышедшие во второй тур, получат уникальную возможность доработать свою идею с приглашенными экспертами «Сколково», а затем представить ее жюри конкурса. Экспертами проекта выступят представители крупных компаний, стартапов, инновационных бизнесов, а также венчурные инвесторы и руководители холдингов. Идеи финалистов конкурса будут размещены на краудфандинговой платформе и та, которая соберет больше средств, станет победителем и будет представлена командой на крупнейшей стартап-конференции в России и СНГ Startup Village 2021 в Сколково, а после воплощена в жизнь при поддержке организаторов конкурса.

Подать заявку можно до 10 января 2021 года на сайте конкурса.