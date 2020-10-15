Количество просроченных долгов россиян достигло рекордных 12,6 миллионов кредитов

В августе просроченная задолженность выросла на рекордные 50 миллиардов рублей. Всего к началу осени россияне задолжали кредитным организациям более 950 миллиардов рублей, что на 13,5% больше показателя прошлого года. В Москве просроченной является каждая 10-ая ссуда (10,6%), в Петербурге должны по кредитам 11,6% от всех заемщиков.

Наибольшее количество просроченных долгов перед банками и микрофинансовыми организациями зафиксировано в Москве — 803 тысяч займов, Московской области — 597 тысяч и Краснодарском крае — 490 тысяч. Наименьшее количество долгов имеют жители Республики Ингушетии — 8,1 тысячи, Чукотского Автономного округа — 9,9 тысячи и Магаданской области — 14,4 тысяч.

Как выяснили аналитики бюро кредитных историй «Эквифакс» и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, пандемия «крайне негативно отразилась на качестве кредитного портфеля». «К позитивным факторам можно отнести то, что с большей долей вероятности рынок больше не будет фиксировать резких скачков данного показателя. По итогам года в просрочке будет находиться порядка 13,5 млн кредитов и займов, то есть каждая шестая ссуда, вероятно, окажется проблемной», — считают аналитики.